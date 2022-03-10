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В г. Мичуринске разместили баннер с изображением кавалера ордена Мужества

Сегодня, 08:56
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В г. Мичуринске разместили баннер с изображением кавалера ордена МужестваВ настоящее время патриотическое воспитание является ведущим направлением государственной политики.

Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию детей. М. Е. Салтыков-Щедрин сказал: «И в торжественные годины и в будни идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином».

Формирование гражданского самосознания должно проходить через собственное отечественное чувствование каждого человека. Родина нуждается в каждом из своих сынов и дочерей, которые, используя свои права и свободу, неукоснительно соблюдают свои обязанности перед государством, другими людьми. Забота об общем благе является основой благосостояния каждого.

Возникает острая необходимость в переосмыслении вопросов гражданско-патриотического воспитания участниками воспитательного процесса. Не отказываясь от прежних традиций, достижений в этом направлении надо многое изменить в подходах и содержании воспитательной работы.

Патриотизм в нашей стране – это не искусственно придуманное, навязанное нам извне понятие. Это своеобразная народная идеология, корнями, уходящая в глубину истории. К сожалению, внимание к этой первоочередной задаче снизилось. И как результат – дети наши растут с ослабленным чувством национального долга, низкими знаниями исторических и культурных корней нашего общества. Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, члены ММО ТО ООО «РСВА» во главе с Председателем правления пытаются изыскать всё новые методы работы, пытаясь расширить интерес к истории своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн. Среди них можно выделить размещение баннеров патриотического содержания на улицах г. Мичуринска для привлечения внимания к патриотической истории нашей малой Родины. Фото героев- Мичуринцев, участников военных действий в Афганистане и локальных конфликтах теперь привлекают внимание горожан и гостей города.

Офицер, участник боевых действий в Чечне, Пальчик Сергей Георгиевич удостоился чести, глядя с фотоснимка , поспособствовать формированию духовно-нравственных качеств личности, сохранить преемственность поколений и принять участие в формировании патриотизм в нашем городе, а также толерантного отношения к миру. не забывая и о реализации индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств подрастающего поколения.

Установленный баннер на улице Лаврова призван вовлечь учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с целью формирования у жителей города и его гостей гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации на благо региона и Родины в целом.

Фотопортрет ещё одного члена ММО ТО ООО»РСВА», воина-пограничника Владимира Михайловича Савенкова, было решено разместить в марте на установленном баннере на одной из улиц города.

Взгляд воина-героя будет отражать представление об истинных ценностях настоящего гражданина и будет способствовать вовлечению в систему гражданско-патриотического воспитания представителей администрации и общественности.

Владимир Михайлович Савенков родился 27 января 1960 года в городе Мичуринске Тамбовской области.

После окончания 8 классов Мичуринской школы № 21 поступил в ГПТУ-2 на специальность машиниста автомобильного крана и начал свою трудовую деятельность водителем в автоколонне № 1409.

17 апреля 1979 года Владимир Михайлович был призван в ряды Советской армии и по "комсомольской путёвке " направлен в город Ош Краснознамённого восточного пограничного округа, где 6 месяцев проходил курс молодого бойца.

10 января 1980 года ефрейтор Савенков был переброшен в Демократическую республику Афганистан на точку Калай-Куф стрелком. В обязанности подразделения входило проведение зачисток кишлаков, сбор разведданных, оказание помощи местному населению.

Случались и непредвиденные ситуации. Однажды в руках афганского мальчика взорвалась граната, оторвало кисть. Савенкову пришлось стать ассистентом фельдшера во время ампутации руки.

24 июня 1981 года Владимир Михайлович вернулся в родной город, где сейчас трудится в типографии Мичуринского государственного аграрного университета.

Активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи и принимает участие в организации общественных мероприятий Союза ветеранов Афганистана.

Награждён многими правительственными медалями: "За отвагу" и другими.

В заключении хотелось бы отметить, что члены ММО ТО ООО «РСВА» во главе с Председателем правления Волковым Игорем Ивановичем возлагают большие надежды на установленные баннеры, которые призваны формировать патриотическое сознание подрастающего поколения, усиливать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан России, заниматься подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо и задача взрослых помочь, подсказать и направить энергию молодежи в нужном направлении.

Установкой баннеров и размещением информации на них занималось Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при поддержке фонда Президента Российской Федерации.

ММО ТО ООО «РСВА»
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