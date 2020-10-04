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В Мичуринске разместили баннеры с изображением героев локальных войн и военных конфликтов

Сегодня, 14:02
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В Мичуринске разместили баннеры с изображением героев локальных войн и военных конфликтовВ настоящее время патриотическое воспитание является ведущим направлением государственной политики. Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию детей. М. Е. Салтыков-Щедрин сказал: «И в торжественные годины и в будни идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином».

Формирование гражданского самосознания должно проходить через собственное отечественное чувствование каждого человека. Родина нуждается в каждом из своих сынов и дочерей, которые, используя свои права и свободу, неукоснительно соблюдают свои обязанности перед государством, другими людьми. Забота об общем благе является основой благосостояния каждого.

Возникает острая необходимость в переосмыслении вопросов гражданско-патриотического воспитания участниками воспитательного процесса. Не отказываясь от прежних традиций, достижений в этом направлении надо многое изменить в подходах и содержании воспитательной работы.

Патриотизм в нашей стране – это не искусственно придуманное, навязанное нам извне понятие. Это своеобразная народная идеология, корнями, уходящая в глубину истории. К сожалению, внимание к этой первоочередной задаче снизилось. И как результат – дети наши растут с ослабленным чувством национального долга, низкими знаниями исторических и культурных корней нашего общества. Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с Председателем правления пытаются изыскать всё новые методы работы, пытаясь расширить интерес к истории своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн. Среди них можно выделить размещение баннеров патриотического содержания на улицах г. Мичуринска для привлечения внимания к патриотической истории нашей малой Родины. Фото героев- Мичуринцев, участников военных действий в Афганистане и локальных конфликтах теперь привлекают внимание горожан и гостей города.

Воин-пограничник, участник боевых действий в Афганистане Пугачёв Андрей Фёдорович удостоился чести, глядя с фотоснимка , поспособствовать формированию духовно-нравственных качеств личности, сохранить преемственность поколений и принять участие в формировании патриотизм в нашем городе, а также толерантного отношения к миру. не забывая и о реализации индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств подрастающего поколения.

Установленный баннер на улице Полтавской призван вовлечь учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с целью формирования у жителей города и его гостей гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации на благо региона и Родины в целом.

Фотопортрет ещё одного члена ММО ТО ООО"РСВА", воина-десантника Сергея Воробьёва, было решено разместить на установленном баннере на улицах города. Взгляд воина-героя отражает представление об истинных ценностях настоящего гражданина и будет способствовать вовлечению в систему гражданско-патриотического воспитания представителей администрации и общественности.

В заключении хотелось бы отметить, что члены ММО ТО ООО"РСВА" во главе с Председателем правления Волковым Игорем Ивановичем возлагают большие надежды на установленные баннеры, которые призваны формировать патриотическое сознание подрастающего поколения, усиливать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан России, заниматься подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо и задача взрослых помочь, подсказать и направить энергию молодежи в нужном направлении.

Установкой баннеров и размещением информации на них занималось Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при поддержке фонда Президента Российской Федерации»
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