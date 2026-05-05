|
|
В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор компании вместе с неустановленными соучастниками вносил в налоговые декларации ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с семью контрагентами. Следователи считают, что документы использовались для незаконного получения налоговых вычетов и искусственного увеличения расходов предприятия.
В результате, по данным правоохранительных органов, организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Общая сумма недоимки превысила 27 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления Федеральной налоговой службы. Расследование ведётся по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
Сейчас следователи проводят процессуальные действия, направленные на сбор доказательств и возмещение ущерба, причинённого бюджету.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии
Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные
В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,
В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить
В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма
В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.
С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на
В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть
В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили
В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая
С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в
В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и
В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков
Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.
Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на
Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как