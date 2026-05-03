Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году

— За один год решить всё невозможно, но мы будем последовательно приводить дорожную сеть в порядок, — подчеркнул Евгений Первышов.

В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова.Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей протяжённостью 168,3 км. Ремонт пройдёт как на региональных, так и на местных трассах.В числе крупных объектов — участок дороги «Тамбов – Шацк» через Сосновку и Староюрьево, а также городские улицы Тамбова: Московская, Чичканова и Бориса Васильева. В Мичуринске продолжается строительство моста, который соединит центр города с микрорайоном Кочетовка.Кроме того, в сельских территориях отремонтируют более 30 км дорог, чтобы улучшить подъезды к школам, больницам и сельхозпредприятиям.Особое внимание уделят безопасности: в регионе установят новое освещение, обновят дорожные знаки, обустроят остановки и нанесут разметку. Также продолжится контроль за качеством работ — подрядчики обязаны устранять выявленные недостатки за свой счёт.Глава области отметил, что состояние дорог остаётся одной из главных проблем для жителей.