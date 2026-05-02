В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда
Вчера, 10:20
В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона.
Открывая конференцию, заместитель министра труда и занятости населения области Альберт Артамонов отметил, что вопросы обеспечения безопасных условий труда остаются ключевым элементом государственной политики в сфере занятости. Участники обсудили действующие механизмы профилактики производственного травматизма, а также практики формирования системы управления охраной труда на предприятиях.
Особое внимание было уделено роли работодателей в соблюдении требований трудового законодательства, включая обязанности по созданию безопасных условий труда и минимизации профессиональных рисков.
Как подчеркнули представители Кадрового клуба, участие в подобных площадках позволяет синхронизировать подходы бизнеса и государства к вопросам охраны труда, а также обменяться практическими решениями. Клуб был создан по инициативе председателя регионального Союза промышленников и предпринимателей Максима Жалнина и объединяет специалистов в сфере HR.
По словам начальника управления кадровой политики ТГТУ Людмилы Соколовой, конференция стала площадкой для профессионального диалога и позволила получить актуальную информацию от профильного министерства.
Эксперты отмечают, что обеспечение безопасных условий труда рассматривается не только как исполнение обязательных требований законодательства, но и как элемент корпоративной культуры и устойчивого развития организаций.
