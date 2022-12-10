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Прокуратурой Знаменского района пресечено более 40 нарушений законодательства в сфере охраны труда
Сегодня, 11:14
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Прокуратурой Знаменского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда в муниципальных учреждениях района.
Установлено, что работодателями не обеспечивается проведение обучения работников по охране труда, не проводятся инструктажи, обязательные медицинские осмотры, в том числе предрейсовые (послерейсовые) для водителей, не выдаются необходимые средства индивидуальной защиты и иные нарушения.
Всего по результатам проверки выявлено более 40 нарушений законодательства, в адрес 9 руководителей муниципальных учреждений внесены представления, по постановлениям прокурора 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.27.1 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
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