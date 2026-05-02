В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко»
Вчера, 18:06
В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников.
— Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили представители детского сада в социальных сетях.
Напомним, изначально сдать объект планировали ещё в прошлом году, однако сроки были сорваны: первый подрядчик не выполнил обязательства и исчез с полученными средствами. По данному факту ведётся проверка правоохранительными органами. С ноября работы продолжил новый подрядчик, а ситуацию взял на контроль глава региона Евгений Первышов.
Капитальный ремонт в здании проводится впервые за 60 лет. Работы выполняются по федеральной программе «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» и включают обновление коммуникаций, ремонт кровли, а также внутреннюю и внешнюю отделку.
После открытия детский сад сможет принять около 200 детей. Учреждение получит тематическую направленность, связанную с развитием интереса к технике. Для этого уже закуплены новая мебель, конструкторы и оборудование для проведения первых опытов и занятий.
