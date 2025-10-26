|
Евгений Первышов проверил стройки в Пичаево и Рассказово: где идёт по плану, а где — проблемы
26 октября 2025
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов без предупреждения посетил объекты, по которым есть отставание от сроков. Проверка прошла после его рабочей поездки в Москву, где глава региона отчитывался перед вице-премьером Татьяной Голиковой о реализации нацпроекта «Семья».
В Пичаево губернатор оценил строительство детского сада «Берёзка» и ремонт моста через реку Пичаевку. По его словам, здесь работы идут по графику: завершена кровля, подключено отопление, подрядчик готовится перейти к отделке. Оба объекта планируют сдать до Нового года.
«Работы идут без остановки, подрядчик обещает завершить объект к середине декабря», — отметил глава региона.
А вот в Рассказово ситуация сложнее. Контракт с прежним подрядчиком детсада «Солнышко» был расторгнут, сейчас готовится соглашение с новой строительной организацией.
«Нужно наверстать упущенные сроки. Рассчитываю, что следственные органы установят ответственность виновных», — подчеркнул Евгений Первышов.
Также губернатор проверил ход благоустройства площади Ленина и сквера, реализуемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы, по его словам, необходимо ускорить, поскольку погода уже не располагает к затягиванию сроков.
«Все проблемные объекты будут на моём личном контроле. Здесь важна командная работа правительства и муниципалитетов», — подытожил губернатор.
