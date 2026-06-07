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В ТОР «Котовск» вложили более 7 млрд рублей и создали свыше 6 тысяч рабочих мест
Вчера, 17:09
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На территории опережающего развития «Котовск» в Тамбовской области продолжается реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 31 марта 2026 года статус резидента ТОР имеют десять компаний. Общий объём инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд рублей. Такие данные были озвучены на оперативном совещании под руководством главы региона Евгения Первышова.
С момента создания территории опережающего развития здесь было создано более 6,1 тысячи рабочих мест.
Только за 2025 год резиденты ТОР «Котовск» вложили в развитие производств 2,7 млрд рублей и обеспечили создание 793 новых рабочих мест.
Одновременно растут и налоговые поступления. По итогам прошлого года резиденты перечислили в бюджеты различных уровней 1,3 млрд рублей. При этом объём предоставленных государством налоговых и иных преференций составил 705,7 млн рублей.
Территория опережающего развития в Котовске была создана в декабре 2017 года. Её площадь составляет около 1,4 тысячи гектаров. Основная цель проекта — привлечение инвесторов, создание новых производств и диверсификация экономики моногорода.
В региональном правительстве отмечают, что ТОР остаётся одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций в промышленность и создания новых рабочих мест в Тамбовской области.
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