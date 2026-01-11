Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов Комментариев: 0



Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из точек экономического роста. Здесь уже работают четыре резидента, а реализуемые проекты дают региону тысячи рабочих мест. Самый масштабный — складской комплекс ООО «ВБ Котовск» с инвестициями 5,5 млрд рублей. Объект введён в эксплуатацию и, по данным корпорации развития, обеспечил занятость для 6,5 тысячи человек.



Распределительный центр для X5 Group, который строит ООО «Альянс-К», уже функционирует. Общий объём инвестиций — 2,7 млрд рублей, планируется создать более 600 рабочих мест. Пока в центре заняты свыше 100 человек, а полный запуск ожидается в начале 2026 года.



В стадии строительства находится производство каркасно-тентовых конструкций ООО «Агро-Ферма». Проект сравнительно небольшой по объёму инвестиций — 108 млн рублей, но важный для диверсификации экономики парка. Запуск предприятия намечен на 2026 год.



Отдельно обсуждался инфраструктурный проект по созданию пункта энергоснабжения на базе газогенераторных установок. Его реализует ООО «Энерго-Ресурс». Власти рассчитывают, что запуск объекта в 2027 году обеспечит энергетическую устойчивость всех резидентов «Котовска».



Помимо действующих проектов, в парке готовят площадки под новых инвесторов, рассматривают строительство общежитий для работников и расширение территории за счёт дополнительных земель.



