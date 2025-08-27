|
|
В Котовске построят собственную электростанцию для резидентов ТОР
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью обеспечить электроэнергией всех резидентов площадки.
Объём инвестиций составит порядка 275 миллионов рублей. В рамках проекта будет создано 11 рабочих мест, одно из которых зарезервировано для ветерана СВО.
Гендиректор ООО «Энерго-Ресурс» Владимир Назаров уверяет, что дефицита мощности не будет: «Мы изучили потребности резидентов, и объём, который сможем поставить сразу, полностью закрывает их».
Региональные власти считают проект стратегическим для индустриальной площадки. По их словам, собственный источник генерации сделает энергообеспечение ТОР более надёжным и позволит снизить стоимость электроэнергии для бизнеса.
ООО «Энерго-Ресурс» зарегистрировано в Котовске осенью 2024 года. Компания специализируется на торговле электроэнергией и пока не публиковала финансовую отчётность, так как работает первый год.
Фото: verdikt.media
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью
На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая
22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при
В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн
В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.
Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии
В 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова. По её словам, до конца
В 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова. По её словам, до конца
25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые
Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.
Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены
ЗАО «ДСУ-2», один из крупных дорожных подрядчиков Тамбовской области, пытается через суд отменить результаты выездной проверки за 2022 год. Арбитражный суд региона приостановил действие решения УФНС по Тамбовской области от 24 апреля 2025 года о привлечении компании к ответственности до вступления
Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему
На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.
ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей. В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга