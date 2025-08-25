«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан Комментариев: 0 Антона Ткачева.



Последние месяцы горожане жалуются на отсутствие мобильного интернета. Ограничения связи превратили обычные действия в квест повышенной сложности. Вызвать такси с улицы? Только если найдешь стационарный телефон. Получить справку через госуслуги? Добро пожаловать в очередь в МФЦ. Срочно связаться с врачом? Ищите ближайшую больницу.







«Цифровые права граждан не должны зависеть от внешних обстоятельств, — заявил Алексей Константинов, председатель тамбовского отделения «Новых людей». — Мы видим свою задачу в том, чтобы создать городскую инфраструктуру, которая гарантирует каждому тамбовчанину минимально необходимый доступ к интернету. Это вопрос не только удобства, но и безопасности людей».



От проблемы к решению



Партийцы не стали ограничиваться громкими заявлениями. Они вышли на улицы с опросниками, чтобы выяснить: где тамбовчанам критически не хватает интернета? Предварительные результаты показали: больше всего люди страдают на остановках транспорта и возле поликлиник.



Так родилась инициатива создания городской сети бесплатного Wi-Fi — более 100 точек доступа в ключевых местах города.



Круглый стол вместо митинга



«Новые люди» выбрали не популистский, а экспертный подход. На круглый стол с Антоном Ткачевым приглашены все, кто может реально решить проблему: от руководителей тамбовских филиалов МТС и "Ростелекома" до IT-специалистов и городских властей.







«Мы не хотим критиковать ситуацию, мы должны создать конкретную дорожную карту с ответственными и сроками для того, чтобы решить эту проблему», — поясняют организаторы.



Политика через дело



Инициатива появилась в преддверии выборов в городскую думу 14 сентября. Но вместо предвыборных обещаний «Новые люди» сразу взялись за работу с федеральным депутатом и экспертами.



Антон Ткачев, курирующий Тамбовскую область в Госдуме, уже подтвердил готовность рассмотреть проект на федеральном уровне при поддержке региональных властей.



Если инициатива будет реализована, Тамбов может стать одним из первых городов России, где доступ к интернету станет реальным правом каждого горожанина, а не привилегией.



Результаты круглого стола покажут, готовы ли власть и бизнес превратить красивую идею в городскую реальность.



Круглый стол пройдет 28 августа 2025 года в рамках рабочего визита депутата Госдумы Антона Ткачева в Тамбов.



