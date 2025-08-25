Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

Сегодня, 11:29
«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчанРешение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева.

Последние месяцы горожане жалуются на отсутствие мобильного интернета. Ограничения связи превратили обычные действия в квест повышенной сложности. Вызвать такси с улицы? Только если найдешь стационарный телефон. Получить справку через госуслуги? Добро пожаловать в очередь в МФЦ. Срочно связаться с врачом? Ищите ближайшую больницу.

«Цифровые права граждан не должны зависеть от внешних обстоятельств, — заявил Алексей Константинов, председатель тамбовского отделения «Новых людей». — Мы видим свою задачу в том, чтобы создать городскую инфраструктуру, которая гарантирует каждому тамбовчанину минимально необходимый доступ к интернету. Это вопрос не только удобства, но и безопасности людей».

От проблемы к решению

Партийцы не стали ограничиваться громкими заявлениями. Они вышли на улицы с опросниками, чтобы выяснить: где тамбовчанам критически не хватает интернета? Предварительные результаты показали: больше всего люди страдают на остановках транспорта и возле поликлиник.

Так родилась инициатива создания городской сети бесплатного Wi-Fi — более 100 точек доступа в ключевых местах города.

Круглый стол вместо митинга


«Новые люди» выбрали не популистский, а экспертный подход. На круглый стол с Антоном Ткачевым приглашены все, кто может реально решить проблему: от руководителей тамбовских филиалов МТС и "Ростелекома" до IT-специалистов и городских властей.

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

«Мы не хотим критиковать ситуацию, мы должны создать конкретную дорожную карту с ответственными и сроками для того, чтобы решить эту проблему», — поясняют организаторы.

Политика через дело


Инициатива появилась в преддверии выборов в городскую думу 14 сентября. Но вместо предвыборных обещаний «Новые люди» сразу взялись за работу с федеральным депутатом и экспертами.

Антон Ткачев, курирующий Тамбовскую область в Госдуме, уже подтвердил готовность рассмотреть проект на федеральном уровне при поддержке региональных властей.

Если инициатива будет реализована, Тамбов может стать одним из первых городов России, где доступ к интернету станет реальным правом каждого горожанина, а не привилегией.

Результаты круглого стола покажут, готовы ли власть и бизнес превратить красивую идею в городскую реальность.

Круглый стол пройдет 28 августа 2025 года в рамках рабочего визита депутата Госдумы Антона Ткачева в Тамбов.

