|
В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил нарушения качества питьевой воды и направил 24 иска в суд
Вчера, 17:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Проверки показали, что часть проб питьевой воды не соответствует установленным гигиеническим требованиям. В разводящей сети 26,7% образцов не прошли проверку по санитарно-химическим показателям — главным образом из-за повышенного содержания железа и жесткости. Ещё 0,73% проб оказались несоответствующими по микробиологическим показателям.
По словам специалистов, причины связаны с природными особенностями подземных вод, отсутствием современных сооружений водоподготовки, устаревшими технологиями очистки и изношенными водопроводными сетями.
Несмотря на это, случаев вспышек кишечных инфекций, связанных с качеством воды, в регионе не зафиксировано. За допущенные нарушения предприятиям уже назначены штрафы, а материалы направлены в суд.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.