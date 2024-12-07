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В Бондарском районе выявлены нарушения в обеспечении населения качественной питьевой водой
Вчера, 08:19
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Прокуратура Бондарского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в сфере водоснабжения и выявила серьезные нарушения. Ответственность за обеспечение питьевой водой жителей села Пахотный Угол и прилегающих населённых пунктов лежит на предприятии ПМКМ «Водяные и коммунальные системы». Однако его действия оказались несоответствующими требованиям законодательства.
В соответствии с установленными нормами, предприятия, занимающиеся водоснабжением, обязаны дважды в год — в апреле и октябре — проводить производственный контроль качества воды по микробиологическим и химическим показателям. Это важное условие для обеспечения безопасности и здоровья населения. Тем не менее в октябре 2024 года данная процедура на территории указанных населённых пунктов не была выполнена.
Нарушение выявила прокуратура, которая инициировала привлечение директора предприятия к административной ответственности. Ему было вынесено представление о необходимости устранить выявленные недостатки. Основанием для применения мер административного воздействия стала статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Благодаря вмешательству надзорного органа предприятием были организованы отбор и анализ проб питьевой воды, что позволило возобновить регулярный контроль её качества. Данное происшествие ещё раз подчеркнуло важность строгого соблюдения санитарных требований для обеспечения безопасного водоснабжения жителей.
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