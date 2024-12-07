Директор департамента Минпросвещения России посетил Тамбов с рабочим визитом 0 Тамбов с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. В сопровождении министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой он

В Бондарском районе выявлены нарушения в обеспечении населения качественной питьевой водой 0 Прокуратура Бондарского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в сфере водоснабжения и выявила серьезные нарушения. Ответственность за обеспечение питьевой водой жителей села Пахотный Угол и прилегающих населённых пунктов лежит на предприятии ПМКМ «Водяные и

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На этой неделе учащиеся 6-го класса школы № 1 города Мичуринска встретились с подполковником, летчиком и кавалером ордена Красной Звезды Виктором

Денис Мантуров оценил развитие промышленности Тамбовской области 0 Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров посетил Тамбовскую область, чтобы оценить достижения региона в промышленном секторе. По итогам визита он отметил положительные изменения и выразил надежду на дальнейший рост благодаря новым инициативам и проектам.

Генеральный директор «Автодор-Тамбов» дисквалифицирован за невыплату зарплаты 0 Суд Тамбовской области принял решение о дисквалификации сроком на один год генерального директора ООО «Автодор-Тамбов» Николая Кузнецова. Мера наказания была применена в рамках административного дела, возбужденного по факту задержки заработной платы сотрудникам компании (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Компания «Русагро-Тамбов» выплатила компенсацию за загрязнение реки Царёвка 0 Компания «Русагро-Тамбов» перечислила 6,9 млн рублей в бюджет государства в качестве компенсации за экологический ущерб, нанесённый сбросом неочищенных сточных вод в реку Царёвка в Знаменском муниципальном округе Тамбовской области. Такое решение ранее вынес Воронежский апелляционный суд после

В Большой Сосновке открыли мемориальную доску герою специальной военной операции Дмитрию Мелёхину 0 5 декабря 2024 года в селе Большая Сосновка Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Александровича Мелёхина, уроженца села, участника специальной военной операции на Украине.

Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 0 В Тамбовской области объявлено об отставке руководителя регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабиковой. Она подала заявление по собственному желанию, однако её деятельность на этом посту сопровождалась значительным числом претензий.

В Тамбове разрушение коллектора привело к масштабному загрязнению реки и земель 0 Прокуратура Советского района Тамбова установила, что авария на канализационном коллекторе через реку Жигалку вызвала серьёзное загрязнение водоёма и прилегающих территорий. Причиной аварии стали коррозия и высокая степень изношенности трубопровода. В результате сточные воды вытекли из

Правительство Тамбовской области требует включить долг Джамала Шамояна в реестр кредиторов 0 Арбитражный суд Тамбовской области получил ходатайство от регионального правительства с требованием включить долг в размере 89,2 млн рублей в реестр кредиторов местного предпринимателя Джамала Шамояна, который также является лидером курдской общины. Информацию подтвердил финансовый управляющий

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ 0 За минувшую неделю в Тамбовской области число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 19%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости оказался в два раза ниже уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли 0 Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове, ранее принадлежавшего Amber Beverage Group Holding (ABG), обернулась значительными потерями для холдинга Юрия Шефлера. Ущерб от изъятия завода оценён в €10 млн. Однако проблемы компании этим не ограничиваются: ABG также сталкивается с серьёзным

Река Цна: отсутствие движения воды и статус Тамбовского водохранилища снова в центре внимания 0 Редакция вновь возвращается к обсуждению проблемы очистки реки Цны и восстановления гидросооружений в Тамбове. Недавно дачники СНТ из района парка «Дружба» обратились к врио главы региона Евгению Первышову с просьбой обратить внимание на состояние переливного сифона на дамбе Тамбовского

Международный день инвалидов: в Тамбовской области каждый десятый житель имеет ограничения по здоровью 0 Сегодня, 3 декабря, во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день акцентирует внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интеграции в общество. В Тамбовской области, где проживает около 952 тысяч человек, инвалидами являются порядка 99

Покушение на «зелёные лёгкие» Тамбова: незаконная вырубка деревьев в Борщёвском лесу 0 Региональное министерство экологии и природных ресурсов сообщает о незаконной вырубке деревьев и начавшемся строительстве в Борщёвском лесу, расположенном в окрестностях села Борщёвка Тамбовского округа. Эта лесопосадка возрастом 40–50 лет входит в состав «Зелёного пояса» Тамбова, созданного для

Дачники обратились к врио главы Тамбовской области с вопросами о расчистке реки Цны 0 Представители садоводческих товариществ, находящихся в районе парка «Дружба», направили коллективное обращение к врио главы Тамбовской области Евгению Первышову. В своём письме они выразили обеспокоенность качеством проводимых работ по расчистке русла реки Цны, начатых два года назад на средства

Медицина в Красивке: реальность и заявления министерства 0 Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа Тамбовской области вновь обратили внимание на критическую ситуацию с местным медицинским учреждением. Красивская амбулатория, расположенная в здании больницы 1882 года постройки, давно находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день

Жители Тамбова обеспокоены проблемами домов для сирот 0 Жители Тамбова выразили недовольство ситуацией с предоставлением жилья для детей-сирот в специально построенных домах. По их мнению, такие проекты реализуются скорее ради экономии бюджетных средств, чем ради создания комфортных условий для социально уязвимой категории граждан.

В Тамбове строится новый аквакомплекс с современной инфраструктурой 0 На фоне частых разочарований от строительных проектов в Тамбове, работа над будущим аквакомплексом на улице Коммунальной внушает оптимизм. Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс строится на территории бывшего завода «Ревтруд», рядом с гипермаркетом «Линия».

В Тамбове почтили память погибших защитников Родины в День неизвестного солдата 0 Ежегодно 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата — памятную дату, посвящённую всем безымянным героям, павшим на полях сражений. Этот день был учреждён в 2014 году указом президента РФ в честь воинов, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда сохранился в памяти народа.