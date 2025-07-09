На Карла Маркса снова провал: сроки ремонта канализации в Тамбове вновь сорваны Комментариев: 0



Как стало известно на оперативном совещании в администрации города, ремонт должен был завершиться к 8 июля, однако работы не были завершены. Глава городской администрации Максим Косенков резко высказался в адрес компании «РКС-Тамбов», которая отвечает за реконструкцию. Он обвинил подрядчика в несоблюдении обещанных сроков и халатном отношении к организации работ. «Вы же сами подтвердили, что реальные действия на объекте начались только в пятницу. А до этого — неделя простоя», — подчеркнул Косенков, обращаясь к гендиректору компании Ксении Абалиной.



По информации от «РКС-Тамбов», 7 июля произошло внезапное разрушение дополнительных участков коллектора, что потребовало расширения объёмов работ. Ранее специалисты занимались откачкой воды и ручной расчисткой котлована. В настоящее время на месте аварии трудится спецтехника, подготовлены новые трубы, но, как признала Абалина, потребуется заменить ещё 45 метров старого трубопровода.



На данный момент о конкретных сроках завершения ремонта речь уже не идёт. По оценкам подрядчика, на восстановление уйдёт как минимум ещё неделя. Тем временем улица Карла Маркса остаётся закрытой, а горожане вновь сталкиваются с неудобствами, ставшими привычными на фоне череды коммунальных сбоев в городе.



Фото: администрация города Тамбова Открытие движения по улице Карла Маркса в Тамбове, где с начала лета ведутся работы по восстановлению аварийного участка канализационного коллектора, снова отложено. Причиной стало новое обрушение дорожного полотна, произошедшее как раз накануне планируемого завершения ремонта — 7 июля.Как стало известно на оперативном совещании в администрации города, ремонт должен был завершиться к 8 июля, однако работы не были завершены. Глава городской администрации Максим Косенков резко высказался в адрес компании «РКС-Тамбов», которая отвечает за реконструкцию. Он обвинил подрядчика в несоблюдении обещанных сроков и халатном отношении к организации работ. «Вы же сами подтвердили, что реальные действия на объекте начались только в пятницу. А до этого — неделя простоя», — подчеркнул Косенков, обращаясь к гендиректору компании Ксении Абалиной.По информации от «РКС-Тамбов», 7 июля произошло внезапное разрушение дополнительных участков коллектора, что потребовало расширения объёмов работ. Ранее специалисты занимались откачкой воды и ручной расчисткой котлована. В настоящее время на месте аварии трудится спецтехника, подготовлены новые трубы, но, как признала Абалина, потребуется заменить ещё 45 метров старого трубопровода.На данный момент о конкретных сроках завершения ремонта речь уже не идёт. По оценкам подрядчика, на восстановление уйдёт как минимум ещё неделя. Тем временем улица Карла Маркса остаётся закрытой, а горожане вновь сталкиваются с неудобствами, ставшими привычными на фоне череды коммунальных сбоев в городе.Фото: администрация города Тамбова



