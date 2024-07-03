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Руководству «РКС-Тамбов» предложили уйти в отставку, если обрушение коллектора на ул. К. Маркса не устранят в срок
Вчера, 16:26
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Руководитель администрации города Тамбова Максим Косенков заявил, если движение на улице Карла Маркса в центре города, нарушенное из-за обрушения коллектора, не будет восстановлено в срок, руководитель компании «РКС-Тамбов» Ксения Абалина должна будет покинуть свой пост.
Такое жёсткое заявление со стороны городских властей, которые обычно проявляют чрезмерную лояльность к подрядчикам, демонстрирует, что концессионеры из «РКС-Тамбов» с затянувшимся ремонтом канализационного коллектора перешли все допустимые границы.
Ремонт коллектора на улице Коммунальная, сроки окончания которого многократно переносились, сорвал планы города по благоустройству «Тамбовского Арбата», парализовал движение на этой улице, а затем и на улицах Новсовской и Карла Маркса, превратив всю Коммунальную, а теперь и сквер Петрова в большую канаву, заполненную фекалиями.
Депутат городской Думы от КПРФ и председатель думского комитета по ЖКХ Артём Александров неоднократно поднимал вопрос об ответственности подрядчиков и концессионеров за исполнение обязательств по контрактам.
фото: "РКС-Тамбов"
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