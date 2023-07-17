Тамбовчане требуют ускорить реконструкцию канализационного коллектора по ул. Подвойского 0 18 июля депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров принял участие во встрече с тамбовчанами, проживающими по улице Подвойского. Темой обсуждения стал затянувшиеся работы по реконструкции канализационного коллектора по одноимённой улице в рамках концессионного соглашения с

УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу 0 Один из банков получил штраф за незаконную отправку рекламного сообщения, который был признан законным арбитражным апелляционным судом.

В Тамбовском округе уничтожили 700 кг дикорастущей конопли 0 На территории посёлка Военхоз в Тамбовском округе был обнаружен и ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли в рамках операции "Мак-2023". Площадь, занятая незаконными посевами, превышала 1 гектар, а общий вес уничтоженного материала составил 700 кг. Эту информацию сообщило региональное

Под Тамбовом начался капремонт плотины на Цне 0 В Тамбовской области начались работы по восстановлению плотины на реке Цна, которая является частью Тамбовского гидроузла. Глава региона, Максим Егоров, провел рабочее совещание на месте строительства 18 июля.

В поселке Чакино выявлены нарушения прав граждан на надлежащее водоснабжение 0 В результате проверки прокурором системы водоснабжения поселка Чакино, который находится в Ржаксинском округе Тамбовской области, были обнаружены нарушения.

Вкусно и аппетитно: РСХБ запускает новую дебетовую карту 0 РСХБ запустил новый карточный продукт – «Аппетитная карта». Теперь за покупки продуктов в супермаркетах и у фермеров можно получать дополнительные «Вкусные баллы», которые компенсируют траты на питание за предыдущий месяц.

Хлебную базу №53 продают за 300 млн руб. 0 На одной из интернет-площадок бесплатных объявлений появилось предложение о продаже АО "Хлебная база №53", расположенного по адресу улица Клубная, 1, в Тамбове. Продавец предлагает приобрести этот готовый бизнес, предоставляя полный набор активов компании, включая земельный участок и оборудование,

За мошенничество при ремонте объекта культурного наследия в Кирсанове осуждён директор ООО «Интерстройсервис» 0 Директора ООО "Интерстройсервис" приговорили к условному лишению свободы на срок трех лет за совершение мошенничества в особо крупном размере по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кирсановский районный суд вынес такое решение. Публично не раскрывается имя осужденного,

В «Ивановке» прошел завершающий день фестиваля «Весь Рахманинов» 0 Третий и завершающий день фестиваля "Весь Рахманинов" проходил в музее-заповеднике "Ивановка" в Уваровском районе, где великий композитор С.В. Рахманинов когда-то жил и творил. В рамках этого мероприятия была представлена концепция развития Всероссийской детской музыкальной академии, которая

В Тамбовской области отремонтируют четыре школьных спортзала 0 В Тамбовской области в настоящее время проводятся ремонтные работы в четырех школьных спортзалах. Для этой цели было выделено общая сумма в размере 12,7 млн рублей. Один из спортзалов, находящийся в школе №1 в поселке Токаревка, уже почти завершил ремонтные работы, включая покраску. Дети из

В Тамбовской области откроют Всероссийскую детскую академию искусств 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, объявил о предстоящем открытии Всероссийской детской академии искусств в регионе. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что основной целью академии будет сохранение и развитие русской культуры. Несмотря на попытки отдельных стран "отменить" русскую

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ветряной оспой 0 По информации Роспотребнадзора в Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.

В Тамбовском округе прошел фестиваль ремесленного сыра 0 15 июля в Тамбовской области прошел фестиваль ремесленного сыра, который привлекает множество посетителей. Посетители события имеют возможность не только попробовать различные виды сыра, созданные местными сыроварами, но и приобрести их продукцию. Кроме того, фестиваль предлагает разнообразную

Депутаты от КПРФ не поддержали утверждение отчёта главы администрации Тамбова за 2022 год 0 14 июля прошло внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков, представил свой отчет о проделанной работе в 2022 году.

Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям 0 Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу 0 В Пригородном лесу, на границе города Тамбова и Тамбовского района в районе зоны отдыха «Горка», продолжается строительство, которое, по словам местных жителей, осуществляется на землях, предназначенных для отдыха и рекреации.

Жители Притамбовья бьют тревогу по факту отсыпки дорог мусором 0 Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.

Жители Котовска пожаловались на вырубку леса 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.

В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов» 0 14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.

В Мичуринском районе в ДТП погибло два человека 0 Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai