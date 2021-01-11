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Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены
Вчера, 09:34
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Несмотря на заявления руководителей АО «ТКС», что работы по реконструкции коллектора на ул. Гастелло завершены 24 декабря 2020 года, реальная картина иная.
«От ул. Сенько до перекрестка ул. Елецкая/Гастелло в районе железнодорожного моста работы не завершены. Непросто не восстановлено дорожное покрытие, в отдельных местах можно наблюдать раскопанные участки коллектора и спецтехнику. Считаю, что нужно принять меры воздействия к АО «ТКС» за очередной срыв сроков реализации программы»,- отмечает председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Программа мероприятий инвестиционной программы для коммунальной сферы Тамбова на 2020-2024 гг. была утверждена в 2019 году депутатами городской Думы. Вчера в администрации города Тамбова обратили пристальное внимание на недопустимость срывов сроков реализации программы.
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