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АО «ТКС» может не успеть завершить ремонт коллектора на Гастелло до 15 декабря
Сегодня, 09:08
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Продолжаются работы по ремонту коллектора на ул. Гастелло в городе Тамбове. Дорогу на участке от улицы Районной до Лётного переулка, которую обещали перекрыть на несколько дней для замены участка, так и не открыли.
По информации АО «ТКС» заменено более 1 км участка ветхого коллектора, но предстоит заменить столько же. Напомним, что директор АО «ТКС» Геннадий Иващенко обещал, что вообще все работы на коллекторе будут завершены к 15 декабря.
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