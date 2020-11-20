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На несколько дней перекроют улицу Гастелло
Вчера, 09:08
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В период с 26 по 29 ноября в городе Тамбове будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гастелло на участке от переулка Летного до улицы Районной. Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции канализационного коллектора.
Муниципальному учреждению «Пассажирские перевозки» дано поручение разработать временные схемы движения общественного транспорта на данный период.
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