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Суд отказал «РКС-Тамбов» во взыскании почти 14 млн рублей с подрядчика по реконструкции коллектора на Набережной

20 июня 2026
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Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «РКС-Тамбов» в удовлетворении иска к ООО «Техносистема» о взыскании почти 14 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор возник при реализации концессионного проекта по реконструкции магистрального канализационного коллектора на улице Набережной в Тамбове.

Согласно материалам дела, «РКС-Тамбов» требовало взыскать с подрядчика 13 млн рублей неосновательного обогащения и ещё 861,8 тыс. рублей расходов, понесённых при устранении выявленных недостатков.

Речь идёт о трёх договорах строительного подряда, заключённых в октябре 2022 года на общую сумму более 830 млн рублей. ООО «Техносистема» выполнило работы на сумму около 103 млн рублей, которые были приняты заказчиком и полностью оплачены.

Основанием для претензий стали результаты проверок, проведённых в 2024 году Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Проверяющие указали на завышение стоимости отдельных работ, включение невыполненных объёмов, применение повышающих коэффициентов и ряд других нарушений на общую сумму около 10 млн рублей. Кроме того, были зафиксированы дефекты, в том числе проседание асфальта, обрушение стенок котлована и затопление колодцев.

После этого «РКС-Тамбов» заключило договор с третьей организацией на устранение недостатков стоимостью 861,8 тыс. рублей и обратилось в суд.

Однако арбитраж пришёл к выводу, что оснований для удовлетворения требований нет. Суд установил, что все спорные работы были приняты заказчиком по актам КС-2 и КС-3 без замечаний, а подрядчик к проведению контрольных обмеров не привлекался.

Кроме того, проектно-сметная документация дважды проходила государственную экспертизу и получила положительные заключения.

Отдельно суд указал, что акты Федерального казначейства и отчёт Фонда развития территорий были подготовлены в рамках внутреннего финансового контроля и сами по себе не могут служить надлежащими доказательствами наличия неосновательного обогащения.

Критически арбитраж оценил и действия самого истца.

«Истец для составления акта обнаруженных в период гарантийной эксплуатации дефектов ответчика не вызывал. Доказательств, что дефекты возникли из-за некачественного выполнения ответчиком работ, в материалы дела не представлено, экспертиза истцом не проводилась. Суд считает, что в данном случае истец действовал недобросовестно», — говорится в решении суда.


Как отмечает «Вердикт», суд указал, что заказчик не уведомил подрядчика о выявленных недостатках и не предоставил ему возможность устранить их самостоятельно, сразу заключив договор с третьей организацией.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тамбовской области также проверяла реализацию концессионного соглашения по реконструкции коллектора на улице Набережной. По данным надзорного ведомства, подрядчику был перечислен аванс около 80 млн рублей, а в действиях должностных лиц выявили признаки неправомерных действий. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, прокуратура установила нарушения требований Градостроительного кодекса, связанные с отсутствием уведомления Росприроднадзора о начале работ. Во время реконструкции также фиксировались экологические нарушения, в том числе попадание канализационных стоков в почву и воды реки Цны.
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