Суд отказал прокуратуре во взыскании 148 млн рублей с тамбовской компании «Горняк» Комментариев: 0



Спор касался участка, расположенного в границах хозяйства колхоза — племенного завода имени Ленина. Основанием для иска стали результаты обследования, проведённого Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям весной 2025 года. Специалисты выявили на части территории площадью около 8,8 гектара карьер глубиной до 15 метров, где ранее велись вскрышные работы. Кроме того, проверяющие зафиксировали зарастание отдельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью.



Размер ущерба был рассчитан по утверждённой методике и составил 148,4 млн рублей.



Прокуратура полагала, что ООО «Горняк» на протяжении многих лет осуществляло добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения без изменения категории земель. По мнению надзорного ведомства, наличие лицензии на пользование недрами не освобождает компанию от соблюдения требований земельного законодательства.



Однако в ходе судебного разбирательства компания представила свою позицию. В ООО «Горняк» указали, что разработка Покрово-Пригородного месторождения ведётся на законных основаниях ещё с конца 1990-х годов, а лицензия на пользование недрами действует до 2090 года. Кроме того, часть спорной территории представляла собой карьер ещё до передачи земель предприятию.



Как сообщает «Вердикт», одним из ключевых обстоятельств дела стала выявленная реестровая ошибка. Суд установил, что сведения ЕГРН содержали некорректное наложение границ сельскохозяйственного участка на территорию горного отвода и земли, предоставленные для добычи полезных ископаемых. Позже эта ошибка была исправлена, а часть территории с нарушенным почвенным покровом исключена из состава сельхозземель.



Изучив материалы дела, Арбитражный суд Тамбовской области пришёл к выводу об отсутствии оснований для взыскания заявленной суммы и полностью отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска к ООО «Горняк» о взыскании 148,4 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», надзорное ведомство требовало перечислить указанную сумму в бюджет Тамбова в качестве компенсации вреда, якобы причинённого земельному участку сельскохозяйственного назначения.Спор касался участка, расположенного в границах хозяйства колхоза — племенного завода имени Ленина. Основанием для иска стали результаты обследования, проведённого Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям весной 2025 года. Специалисты выявили на части территории площадью около 8,8 гектара карьер глубиной до 15 метров, где ранее велись вскрышные работы. Кроме того, проверяющие зафиксировали зарастание отдельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью.Размер ущерба был рассчитан по утверждённой методике и составил 148,4 млн рублей.Прокуратура полагала, что ООО «Горняк» на протяжении многих лет осуществляло добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения без изменения категории земель. По мнению надзорного ведомства, наличие лицензии на пользование недрами не освобождает компанию от соблюдения требований земельного законодательства.Однако в ходе судебного разбирательства компания представила свою позицию. В ООО «Горняк» указали, что разработка Покрово-Пригородного месторождения ведётся на законных основаниях ещё с конца 1990-х годов, а лицензия на пользование недрами действует до 2090 года. Кроме того, часть спорной территории представляла собой карьер ещё до передачи земель предприятию.Как сообщает «Вердикт», одним из ключевых обстоятельств дела стала выявленная реестровая ошибка. Суд установил, что сведения ЕГРН содержали некорректное наложение границ сельскохозяйственного участка на территорию горного отвода и земли, предоставленные для добычи полезных ископаемых. Позже эта ошибка была исправлена, а часть территории с нарушенным почвенным покровом исключена из состава сельхозземель.Изучив материалы дела, Арбитражный суд Тамбовской области пришёл к выводу об отсутствии оснований для взыскания заявленной суммы и полностью отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований.



