Суд отказал «Ренна-Холдингу» во взыскании 5 млн рублей с тамбовского журналиста
Вчера, 13:01
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе во взыскании 5 млн рублей с учредителя и редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. Об этом стало известно из материалов дела.
Поводом для разбирательства стали публикации 2024 года, посвящённые деятельности группы «Ренна». Компания посчитала, что они нанесли ущерб её деловой репутации, и обратилась в суд.
Изначально требования предъявляли сразу три структуры холдинга почти на 10 млн рублей, однако позже в деле остался только «Ренна-Холдинг» с иском на 5 млн рублей.
Суды установили, что доказательств причинённого ущерба представлено не было. Кроме того, финансовые показатели компании в спорный период выросли, что также учли при вынесении решения.
В итоге суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований.
Как отметил Александр Лосев, публикации были направлены на анализ деятельности компании. Он также сообщил, что, по последним данным, структура собственности холдинга изменилась, и теперь его владельцем является российский гражданин.
