Суд отклонил жалобу «Тамбовэнерго» по делу о взыскании 171 млн рублей с «Тамбовской сетевой компании» Комментариев: 0



«Тамбовэнерго» утверждало, что объекты электросетей, которыми пользуется ТСК, принадлежат муниципалитету Мичуринска и находятся под управлением МУП «МГЭС». Соответственно, по мнению истца, ТСК не имеет права получать оплату за передаваемую электроэнергию. Однако представители ТСК оспорили данное утверждение.



Спор между компаниями продолжается с августа 2022 года. В иске «Тамбовэнерго» было указано, что в 2008 году между ТСК и АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК) был заключён договор на услуги по передаче электроэнергии. Однако в 2012 году правительство РФ потребовало внести значительные изменения в договор, что, по мнению истца, не было сделано, что привело к иску о «необоснованном обогащении» на 508,8 млн рублей. Позже «Тамбовэнерго» уменьшило сумму претензий до 171 млн рублей, но суды отказали в удовлетворении требований, установив, что ТСК оказала услуги на эквивалентную сумму.



Также суд Центрального округа принял к рассмотрению жалобу «Тамбовэнерго» по другому делу, связанному с долгом в 348,5 млн рублей за поставленную электроэнергию для ТОСК. Рассмотрение назначено на 24 октября. Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго», который пытался оспорить решения предыдущих инстанций по иску против АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Компания требовала взыскать 171 млн рублей за якобы «необоснованное обогащение», но суд отказал в удовлетворении этого требования, как следует из картотеки арбитражных дел.«Тамбовэнерго» утверждало, что объекты электросетей, которыми пользуется ТСК, принадлежат муниципалитету Мичуринска и находятся под управлением МУП «МГЭС». Соответственно, по мнению истца, ТСК не имеет права получать оплату за передаваемую электроэнергию. Однако представители ТСК оспорили данное утверждение.Спор между компаниями продолжается с августа 2022 года. В иске «Тамбовэнерго» было указано, что в 2008 году между ТСК и АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК) был заключён договор на услуги по передаче электроэнергии. Однако в 2012 году правительство РФ потребовало внести значительные изменения в договор, что, по мнению истца, не было сделано, что привело к иску о «необоснованном обогащении» на 508,8 млн рублей. Позже «Тамбовэнерго» уменьшило сумму претензий до 171 млн рублей, но суды отказали в удовлетворении требований, установив, что ТСК оказала услуги на эквивалентную сумму.Также суд Центрального округа принял к рассмотрению жалобу «Тамбовэнерго» по другому делу, связанному с долгом в 348,5 млн рублей за поставленную электроэнергию для ТОСК. Рассмотрение назначено на 24 октября.



