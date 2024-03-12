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Суд встал на сторону гарантирующего поставщика в споре с «Россетями»
Сегодня, 14:35
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Арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО «Россети Центр» в отношении «Тамбовской сетевой компании» о взыскании «необоснованного обогащения» на сумму полумиллиарда рублей и в отношении «Тамбовской областной сбытовой компании» о взыскании почти миллиарда рублей.
Суть спора между крупнейшими компаниями энергетического сектора региона, как как отмечает «Блокнот Тамбов», заключался в возможной отработке «Россетями» расширения своего влияния. Сначала «Россети» игнорируют действующие соглашения и обязательства перед контрагентами, а затем приступают к судебным искам, ведя претензионно-исковую работу.
В Тамбовской области также сложилась подобная ситуация. «Котлодержателем» по действующей финансовой модели выступает филиал «Россети Центр» - «Тамбовэнерго». Денежные средства с абонентов за услуги передачи электрической энергии, собранные сетевыми организациями, поступают к «котлодержателю» для оплаты услуг смежных сетевых компаний. Однако в 2022 году «Россети» «забыли» о действующем с 2008 года договоре и подписанных актах оказания услуг. Это привело к тому, что «Россети» отказались признавать обязательства по оплате услуг «Тамбовской сетевой компании».
Суд отказал «Россетям» в удовлетворении иска, указав, что действующий договор не отменён, и «необоснованного обогащения» нет.
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