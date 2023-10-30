В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Встреча поколений» 0 Одной из самых главных задач, выполняемой Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», является патриотическое воспитание молодежи. Самым действенным способом в этом деле мы считаем общение молодого поколения с

Электрики хотят обанкротить «Компьюлинк» 0 Вчера на Федресурсе появилось уведомление о намерении подать банкротный иск в арбитражный суд в отношении компании "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Этот поставщик ресурсов известен множеством конфликтов, связанных с Тамбовской областью, начиная от необоснованных начислений для потребителей и

В Тамбове объект культурного наследия продадут за 1 рубль 0 В Тамбове вновь будет выставлен на торги аварийный дом, который является объектом культурного наследия регионального значения. Продажа таких объектов за символическую сумму предусмотрена федеральным законодательством. Новый владелец обязан будет восстановить это здание, вернув ему исторический

Для муниципалитетов области закупят 52 автобуса 0 Для городов и муниципальных округов Тамбовской области приобретут 52 новых пассажирских автобуса. Поставки транспорта ожидаются в декабре текущего года и январе следующего. Эту информацию распространил Максим Егоров, Глава Тамбовской области, через свой телеграм-канал.

Задолженность по капремонту превышает 460 млн рублей 0 На оперативном совещании главы Тамбовской области министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елена Бабикова, представила информацию о задолженности по платежам на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе. Общая сумма задолженности в области достигла 460,2

Никто не вышел на торги по развитию ул. Астраханская в Тамбове 0 Администрация Тамбова не смогла найти компанию для осуществления комплексной застройки территории (КРТ) на ул. Астраханская. Это следует из информации, представленной в процессе аукциона.

«Доширак» начнет выпускать муку в Тамбове 0 Структуры, связанные с производством быстроразваривающейся лапши под торговой маркой «Доширак», могут начать выпуск муки в Тамбове, согласно данным ЕГРЮЛ. В конце октября 2023 года компания ООО «Доширак Рус» создала дочернее предприятие - ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», которое имеет

Имущество городского предприятия МУП «ТИС» распродают с торгов 0 Акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» продолжает приобретать активы муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис». Информация о заключении двух договоров купли-продажи была размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве организатором торгов - ООО

Администрация Тамбова выставила на торги туалет на рынке 0 Администрация Тамбова предоставляет в аренду туалет, который находится на первом этаже Дома быта "Русь". Это помещение, принадлежащее муниципалитету, имеет общую площадь 9,4 квадратных метра. Начальная ставка за аренду составляет 3 144 рубля в месяц. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются

ФК «Спартак» обыграл на домашнем поле ФК «Знамя» 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове завершилась футбольная встреча в рамках LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Знамя". Команда из Тамбова одержала победу над соперниками из Ногинска со счетом 2:0.

Мужчина, чтобы скрыть своё правонарушение, сделал ложный донос 0 В результате проведения процессуальной проверки было установлено, что 29-летний резидент Петровского района представил ложную информацию в дежурную часть полицейского участка относительно угона своего автомобиля. По данным следствия, он сделал это с намерением скрыть совершенное им правонарушение,

В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона 0 Администрация города Тамбов информирует о проведении рабочего совещания, в котором приняли участие представители поставщиков ресурсов и управляющих компаний. В ходе совещания обсуждались результаты запуска отопления в многоквартирных домах города.

Депутат обозначил на заседании Тамбовской гордумы проблемы с благоустройством дворов 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров, задал вопрос о причинах задержек в выполнении работ по улучшению городской инфраструктуры главе администрации города Тамбова Максиму Косенкову.

Сегодня в Тамбове ограничат движение у стадиона «Спартак» 0 Сегодня, 28 октября, в Тамбове будут введены временные ограничения на автомобильное движение в районе стадиона "Спартак". Эти меры связаны с проведением футбольного матча чемпионата LEON-Первенства Второй Лиги, сезон 2023, между ФК "Спартак" и ФК "Знамя".

РСХБ - первый банк в России, в котором можно бесплатно оформить сертификат УКЭП в «Госключе» 0 С 26 октября во всех отделениях Россельхозбанка появится возможность всем желающим (не только клиентам банка) абсолютно бесплатно оформить сертификат УКЭП (усиленную квалифицированную цифровую подпись) в мобильном приложении «Госключ» для подписания документов в электронном формате.

Жители села Красивка просят отремонтировать больницу 0 Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа бьют тревогу и просят огласки в вопросе ремонта местного врачебного пункта, - сообщает издание «ПРАВО68».

Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров, выразил необходимость ускорения темпов строительства школ в микрорайоне Майский и селе Алгасово Моршанского округа.

В Тамбове ужесточат требования к фасадам зданий в центре города 0 На последнем заседании городской думы в Тамбове было одобрено обновление дизайн-кода для исторического центра города. Утвержденные изменения в правилах землепользования и застройки распространяются на здания в исторической части города и на те, которые будут подвергнуты капитальному ремонту или

УФАС выявило нарушения при организации торгов по выбору управляющих компаний 0 Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) в Тамбовской области получило жалобу относительно действий организатора торгов в рамках проведения конкурса по выбору управляющих организаций, ответственных за управление многоквартирными домами в городе Тамбове. Об этом сообщила

В Тамбовскую область поставляли колбасу с возбудителем ботулизма 0 По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч».