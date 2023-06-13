Администрация Котовска должна вернуть более 100 млн в Фонд ЖКХ Комментариев: 0



Судебные разбирательства между администрацией Котовска и Федеральным казначейством начались в мае прошлого года. Согласно данным ведомства, стоимость оборудования и стоимость поставки, оплаченной подрядчиком ООО "УСП Компьюлинк", были завышены на 111,6 миллионов рублей. Эта сумма и должна быть возвращена из городского бюджета Котовска в Фонд содействия реформированию ЖКХ.



Завышение стоимости котельных вылилось в уголовное дело, в рамках которого руководители компании "Компьюлинк" Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, а также директор ООО "Энергофит" Олег Попов, находятся под стражей почти год. Бывший вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков также находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями из корыстных интересов и соучастии в мошенничестве при строительстве котельных.Также силовики провели обыски в квартире главы города Котовска Алексея Плахотникова и доме его первого заместителя Людмилы Хлусовой в рамках уголовного дела о незаконном заключении концессионного соглашения между администрацией города Котовска и ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО".



Вопрос о том, откуда администрация Котовска возьмет более 111 миллионов рублей для возврата Фонду, остается открытым. Возможно, придется отказаться от благоустройства и ремонта дорог, на которые местной администрации и так не хватает средств. Согласно информации, полученной с площадки "Электронное правосудие", Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения Арбитражного суда г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда в споре между администрацией Котовска и ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Согласно решению, более 111 миллионов рублей, полученных на строительство модульно-блочных котельных из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, должны быть возвращены.Судебные разбирательства между администрацией Котовска и Федеральным казначейством начались в мае прошлого года. Согласно данным ведомства, стоимость оборудования и стоимость поставки, оплаченной подрядчиком ООО "УСП Компьюлинк", были завышены на 111,6 миллионов рублей. Эта сумма и должна быть возвращена из городского бюджета Котовска в Фонд содействия реформированию ЖКХ.Завышение стоимости котельных вылилось в уголовное дело, в рамках которого руководители компании "Компьюлинк" Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, а также директор ООО "Энергофит" Олег Попов, находятся под стражей почти год. Бывший вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков также находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями из корыстных интересов и соучастии в мошенничестве при строительстве котельных.Также силовики провели обыски в квартире главы города Котовска Алексея Плахотникова и доме его первого заместителя Людмилы Хлусовой в рамках уголовного дела о незаконном заключении концессионного соглашения между администрацией города Котовска и ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО".Вопрос о том, откуда администрация Котовска возьмет более 111 миллионов рублей для возврата Фонду, остается открытым. Возможно, придется отказаться от благоустройства и ремонта дорог, на которые местной администрации и так не хватает средств.



