Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков 0 По информации портала «ПроТамбов» в Москве был задержан бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске фирмой «Компьюлинк».

Перед Новым годом в Тамбовской области усилят патрулирование в лесах 0 5 декабря в Тамбовской области стартует операция лесных инспекторов «Ель-2022». Специалисты не только станут защищать зелёные зоны на машинах высокой проходимости, но и установят контрольные посты с видеонаблюдением.

Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере 0 В Тамбовской области назначили министра труда и занятости населения - Михаила Филимонова. Напомним, ранее он был начальником одноимённого управления, которое реорганизовали в министерство в сентябре этого года.

Поклонники творчества ансамбля «Цвета радуги» могут помочь пройти коллективу в финал проекта «В Движении» 0 На танцевальном проекте «В Движении», где принимает участие ансамбль «Цвета радуги», запустили зрительское голосование. Коллектив, который соберёт больше всех голосов, получит путёвку в финал конкурса. Поддержать тамбовских танцоров можно, перейдя по ссылке

Администрацию Тамбовского района покидают руководители 0 Первый заместитель главы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка после долгих лет работы покидает свою должность. В конце ноября он переходит на работу в администрацию города Тамбова.

Восстановлены права заявительницы, обратившейся за помощью в прокуратуру 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве по обращению местной жительницы.

Долгострой на Киквидзе за год завершит воронежская компания 0 В Тамбове остаётся недостроенным 10-этажный дом по адресу улица Киквидзе, 77Б. Конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить работы, выиграла компания Воронеж Град. Заказчик - Тамбовский региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Новый торговый центр в Строителе может заблокировать проезд пожарных машин к дому 0 Новый торговый центр площадью 1600 квадратных метров планируют создать в Строителе между кафе «Алазани» и домом 13 мкр. Южный. Объект возведут прямо рядом с теплотрассой, газовыми коммуникациями, канализацией и кабелями связи.

Для переноса ремонта водопроводов в Тамбове изменили концессионное соглашение 0 22 ноября на внеочередном заседании Тамбовской гордумы депутаты проголосовали за изменение условий концессионного соглашения с ООО «РКС-Тамбов». Инициативу выдвинула администрация города – её поддержали 34 депутата из 36 - кроме представителей КПРФ Артёма Александрова и Григория Назарова.

Тамбовские экологи вместе с жителями Токаревского района обратились к губернатору 0 Экологи-общественники совместно с жителями Токаревского и Жердевского районов направили главе Тамбовской области Максиму Егорову обращение по экологической проблеме, вызванной деятельностью ОАО «Токаревская птицефабрика».

Александр Бобров получил 4 года условно 0 Ленинский районный суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу администрации города Тамбова Александра Боброва за мошенничество.

В Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке 0 По решению городских властей в Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке. Запрет распространятся на тюбинги и санки.

Авария оставила без холодной воды девять домов на юге Тамбова 0 21 ноября в 9:20 девять домов на юге Тамбова остались без холодной воды из-за аварии на водоводе. Случай зафиксирован утром - в 9:20. Пострадали проживающие по следующим адресам:

«Вкусная пятница» от Россельхозбанка для сотрудников АО «Пигмент» 0 Тамбовский региональный филиал 18 ноября организовал выездную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». В рамках проекта приобрести свою продукцию сотрудникам предприятия предлагали ИП Жиркова Е.А. (молочная продукция и сыры),

Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве 0 Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз, которые располагается в пригороде Тамбова прошел сход граждан, который постановил запустить процедуру присоединения поселка к городу Москве по причине многолетнего бездействия местных и региональных властей в решении вопросов местного значения.

В Жердевском районе задержали подозреваемого убийцу из Москву 0 В Жердевском районе задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички, Шохпубека К.. Напомним, утром 18 ноября в Москве около станции метро «Зюзино» нашли тело девушки с четырьмя ножевыми ранениями.

В Инжавинском районе утонул 60-летний мужчина 0 19 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС сообщили о ЧП на вроде в Инжавинском районе. В 15:20 в рабочем посёлке Инжавино нашли тело 60-летнего мужчины.

Работы по благоустройству дворов в Тамбове так и не закончены 0 В Тамбовской области установилась по-настоящему зимняя погода — идёт снег, температура воздуха не поднимается выше нулевой отметки, а благоустройство по губернаторской программе, сроки работ по которой были сорваны почти по всему городу, так и не завершены.

Многие жители посёлка Строитель против присоединения к Тамбову 0 Сегодня жители поселка Строитель Тамбовского района провели сход граждан по вопросу присоединения поселка к Тамбову. По словам местных жителей, большинство Цнинского сельсовета не поддерживает рассматриваемую инициативу.

В детдоме воспитанников кормили заплесневелым хлебом 0 Недавно прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку работы областного специализированного дома ребёнка. Специалисты выявили ряд нарушений.