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Задержаны топ-менеджеры «Компьюлинка» по уголовному делу о хищении при строительстве котельных
По информации портала «ПроТамбов» в Москве были задержаны сразу три топ-менеджера компании «Компьюлинк» и эпатированы в Тамбов. В том числе речь идет о генеральном директоре ООО «УК КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА» Юрии Данилюке.
Задержания прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске. Уголовное дело возбуждено несколько лет назад, правоохранительные органы считают, что при строительстве котельных было похищено около 200 млн рублей.
Концессионное соглашение сроком до 2037 года было подписано главой города Алексеем Плахотниковым в мае 2017 года.
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