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У замглавы Котовска прошли обыски
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 2 ноября, в дома первого замглавы Котовска Людмилы Хлусовой прошли обыски. Также следственные мероприятия проводятся в Котовской городской администрации и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», офис которого находится на улице Свободы. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей при строительстве котельных, сообщает портал «ПроТамбов».
Также произошла выемка документов в администрации Котовска. При этом сама Людмила Хлусова сегодня на работу не явилась, как и глава котовска Алексей Плахотников. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Выяснилось, что в рамках реализации концессионного соглашения городская администрация и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» планировали построить 6 модульных котельных, завысив при этом стоимость. На модернизацию системы теплоснабжения и оборудование выделили 500 млн. рублей, а по факту потратили почти в два раза меньше.
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