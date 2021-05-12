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Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Котовска 66,2 млн рублей
Сегодня, 09:06
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Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу администрации города Котовска на решение о взыскании с муниципалитета 66,2 млн рублей в пользу ООО «Котовская ТЭЦ». Речь идет об убытках, которые образовались у ТЭЦ в связи с отказом муниципалитета от услуг общества в пользу ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», забравшего местные тепловые сети и построившего модульные котельные.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело о хищении 200 млн рублей при строительстве модульных котельных.
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