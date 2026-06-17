В Тамбовской области 191 млн рублей направят на вывоз мусора, а ещё 100 млн — на достройку дома-интерната Комментариев: 0



Как следует из пояснительной записки, дополнительные средства направят на решение двух социально значимых задач: завершение реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Отъяссы и обеспечение бесперебойного вывоза твёрдых коммунальных отходов.



При этом доходы бюджета, расходы на заработную плату работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки населения и финансирование обязательного медицинского страхования неработающих граждан останутся без изменений.



На завершение реконструкции дома-интерната на 150 мест в Сосновском муниципальном округе предусмотрено 100 млн рублей. Средства получит министерство градостроительства и архитектуры в виде капитального гранта.



Ещё 191,1 млн рублей направят министерству топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Эти средства пойдут на субсидирование организаций, занимающихся сбором и транспортировкой твёрдых коммунальных отходов.



После корректировки общий объём финансирования регионального проекта «Система обращения с ТКО Тамбовской области» вырастет с 447,8 млн до 638,9 млн рублей.



Кроме того, на 50 млн рублей увеличат резервный фонд правительства области — до 411 млн рублей. Деньги планируют использовать для размещения граждан в пунктах временного пребывания, ликвидации чрезвычайных ситуаций и устранения последствий атак беспилотников.



Ещё на 50,2 млн рублей увеличатся зарезервированные средства областного бюджета. Их общий объём достигнет 2,827 млрд рублей.



Также предусмотрен имущественный взнос в размере 87,3 тыс. рублей в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Средства предназначены для софинансирования мероприятий по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства.



Как отмечалось при принятии бюджета в конце 2025 года, более 63% всех расходов региона приходится на социальную сферу. Средства направляются на развитие здравоохранения, образования, благоустройство территорий, а также поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Глава Тамбовской области Евгений Первышов внёс в областную Думу законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год. Документ предусматривает перераспределение средств между отдельными направлениями расходов без изменения общего объёма бюджета.Как следует из пояснительной записки, дополнительные средства направят на решение двух социально значимых задач: завершение реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Отъяссы и обеспечение бесперебойного вывоза твёрдых коммунальных отходов.При этом доходы бюджета, расходы на заработную плату работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки населения и финансирование обязательного медицинского страхования неработающих граждан останутся без изменений.На завершение реконструкции дома-интерната на 150 мест в Сосновском муниципальном округе предусмотрено 100 млн рублей. Средства получит министерство градостроительства и архитектуры в виде капитального гранта.Ещё 191,1 млн рублей направят министерству топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Эти средства пойдут на субсидирование организаций, занимающихся сбором и транспортировкой твёрдых коммунальных отходов.После корректировки общий объём финансирования регионального проекта «Система обращения с ТКО Тамбовской области» вырастет с 447,8 млн до 638,9 млн рублей.Кроме того, на 50 млн рублей увеличат резервный фонд правительства области — до 411 млн рублей. Деньги планируют использовать для размещения граждан в пунктах временного пребывания, ликвидации чрезвычайных ситуаций и устранения последствий атак беспилотников.Ещё на 50,2 млн рублей увеличатся зарезервированные средства областного бюджета. Их общий объём достигнет 2,827 млрд рублей.Также предусмотрен имущественный взнос в размере 87,3 тыс. рублей в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Средства предназначены для софинансирования мероприятий по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства.Как отмечалось при принятии бюджета в конце 2025 года, более 63% всех расходов региона приходится на социальную сферу. Средства направляются на развитие здравоохранения, образования, благоустройство территорий, а также поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.



