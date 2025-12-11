|
|
Льготникам Тамбовской области дополнительно направят более 23 миллионов рублей на оплату коммуналки
Правительство России перераспределило дополнительные средства между регионами на компенсацию части оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготников. Тамбовская область в рамках этого решения получит свыше 23 млн рублей.
Основанием для выделения средств стало распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2025 года № 3676-р. Документ предусматривает направление более 2,8 млрд рублей в 43 субъекта страны.
Выделенные деньги предназначены для мер социальной поддержки ветеранов, граждан с инвалидностью, а также людей, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. Для этих категорий действует компенсация до 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы региональных бюджетов на такие выплаты возмещаются за счет федерального бюджета.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
10 декабря представители Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Пальчик и Ирина Жистина приняли участие в праздничном шествии добровольческих движений. Мероприятие объединило волонтёров из Мичуринска, а также Мичуринского,
Во время прямой линии с губернатором Евгением Первышовым жительница региона предложила обновить существующие въездные стелы и превратить их в современные инсталляции с названием и датой основания населённых пунктов. Глава региона поддержал инициативу, отметив, что идея логично вписывается в работу
Заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области будет направлена в Минэкономразвития России в первой половине следующего года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов во время прямой линии. По словам главы региона, подготовка идёт уже сейчас, поскольку процедура
Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации государственного контракта на капитальный ремонт здания филиала школы в селе Верхнее Нащекино Бондарского округа. Речь идёт о признаках
Владимир Путин утвердил указ «О праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества». Документ опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. В частности, органам власти всех уровней рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Как сообщает деловое
На планёрке в администрации Тамбова 8 декабря обсудили будущее понтонной переправы в Липунцах, которая этим летом обеспечивала доступ к дачным массивам в районе ТЭЦ. Генеральный директор Дирекции городского хозяйства Артём Очнев сообщил, что конструкцию решено демонтировать на зимний период. По
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в долгом споре вокруг здания на улице Советской, 93 — исторического флигеля Александринского института благородных девиц, где сегодня располагается Тамбовский колледж искусств. Суд разрешил сохранить его в реконструированном виде и фактически
Тендер на поставку 50 автомобилей «скорой помощи» класса «В» для областной станции скорой медицинской помощи выиграло нижегородское ООО «Луидор». Стоимость контракта составила 323,1 млн рублей — на 1,6 млн меньше начальной цены. Машины должны поступить в регион в течение 45 дней после заключения
Художественный фильм тамбовского режиссёра Андрея Яцевича «Монтана» (16+) включён в лонг-лист главной национальной кинопремии страны — «Золотой орёл». Картина заявлена в номинации «Лучший короткометражный фильм России» и поборется за звание одной из трёх работ, которые войдут в финальный шорт-лист.
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время
Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей. По данным надзорного
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской
Деловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика. Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения