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Тамбовская область получит 12,5 млн рублей на газификацию домов льготников
Сегодня, 08:59
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В 2025 году Тамбовская область получит почти 12,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В общей сложности 1 млрд рублей будет направлен в 55 регионов, которые заявили о необходимости дополнительного финансирования.
Выделенные средства позволят предоставлять субсидии льготным категориям граждан для приобретения оборудования и проведения работ по подключению домов к газовым сетям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.
Такую поддержку смогут получить многодетные семьи, граждане с низким уровнем дохода, участники специальной военной операции и их семьи, инвалиды I группы, лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, а также ветераны Великой Отечественной войны.
Программа социальной газификации действует с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично компенсирует затраты льготников на подведение газа от границ участка к дому.
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