Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области



В обращении центрального управления общероссийской организации подчёркивается, что поддержка кандидатуры Игоря Волкова основана на его многолетней и реальной работе. Авторы письма отмечают, что в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, особенно важно отмечать людей, которые объединяют ветеранов локальных конфликтов и участников специальной военной операции.



Как отмечается в документе за подписью Франца Клинцевича, деятельность Игоря Волкова строится на принципах чести, патриотизма и уважения к героическим традициям страны. По мнению авторов обращения, он не только занимается патриотическим воспитанием молодёжи, но и подтверждает свои убеждения конкретными делами, направленными на сохранение исторической памяти и поддержку защитников Отечества.



В числе оснований для присвоения почётного звания называется то, что с 1999 года Игорь Волков бессменно возглавляет Мичуринское местное отделение организации. При его участии была создана книга памяти с именами погибших уроженцев Тамбовской области, установлено более 60 мемориальных досок воинам-землякам, а также открыта музейная комната «Боевой славы» в Мичуринске. Отдельно отмечается гуманитарная и социальная работа в интересах участников СВО и их семей, включая организацию десятков отправок гуманитарной помощи и поддержку семей погибших военнослужащих.



Игорь Волков — уроженец Тамбовской области, офицер, проходивший службу в Афганистане в качестве военного советника в 8-й пехотной дивизии армии ДРА. После возвращения он продолжил службу на Дальнем Востоке и в подразделениях береговой обороны Тихоокеанского флота. Его биография и общественная деятельность в Мичуринске уже не раз становились основанием для выдвижения на присвоение областного почётного звания.



Ранее инициативу поддержали ветеранские, общественные и образовательные организации. В их числе — региональное отделение «Офицеров России», мичуринский военно-спортивный центр «Патриот», Тамбовская федерация рукопашного боя, промышленно-технологический колледж имени Героя России В.И. Заволянского, АНО «Институт общественных и политических коммуникаций», Академия военных наук и учёный совет Мичуринского государственного аграрного университета.



Кроме того, 28 марта председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает день рождения. Ему желают крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и вдохновения. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич выступил в поддержку инициативы о присвоении Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» и направил соответствующее обращение. Как сообщили в инициативной группе, пакет документов уже передан на рассмотрение в профильную структуру при правительстве региона.




