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Поздравляем с Днем рождения И.И. Волкова
Вчера, 11:24
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Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает свой День рождения.
Игорь Иванович вносит неоценимый вклад в пропаганду подвига участников войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Под его началом местная ветеранская организация оказывает большую практическую помощь десяткам ветеранов и членам семей погибших при выполнении интернационального долга. В сферу деятельности организации входит и военно-мемориальная работа, издание книг памяти.
Сегодня Союз ветеранов Афганистана под его руководством активно помогает участникам СВО, недавно ветераны Афганской войны передали одной из бригад автомобиль УАЗ-469. Проводится значительная работа по увековечиванию памяти участников специальной военной операции.
Присоединяемся к поздравлениям и искренне желаем исполнения всех намеченных планов и здоровья!
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