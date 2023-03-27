Поздравляем с Днем рождения И.И. Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает свой День рождения.

Тамбовские школьники смогут стать участниками программы «Классная страна» 0 В Год педагога и наставника объявлен старт Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Программу проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения России. По ней планируется разработать 100 образовательных

Ветераны Афганской войны передали одной из бригад автомобиль УАЗ-469 0 Каждое поколение, так или иначе, сталкивается с необходимостью защищать интересы своей страны и своего народа. Вот уже второй год наши бойцы исполняют свой воинский долг на территории Украины.

Более ста школьников и студентов региона участвуют в IT-троеборье 0 27 марта в Тамбове стартовал дистанционный этап регионального IT-конкурса — «Весеннее Gamedev троеборье». В нем участвуют более ста школьников и студентов региона. Начинающие IT-специалисты получат новые знания в дисциплинах аниматор, геймдизайнер и специалист нейросети.

В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти» 0 Издание различного печатного материала – одно из направлений деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которым руководит Игорь Иванович Волков.

Осужден бывший начальник Управления лесами Тамбовской области 0 Прокуратурой Тамбовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз». Они признаны виновными в совершении преступления,

В Тамбове стартовала генеральная уборка города 0 С 27 марта по 30 апреля в Тамбове пройдет месячник по уборке города. За это время силами городских служб и тамбовчан планируют навести порядок на улицах и дворах, очистить от песка и грязи дороги и тротуары, дорожные службы приступят к ремонту дорог с помощью горячего асфальта.

Маршрут «От Зои Космодемьянской до Родины-матери» начинается в Тамбове 0 Проследить за историей 2-й гвардейской армии, которая разгромила немецко-фашистскую группировку войск под Сталинградом, можно, пройдя по военно-патриотическому маршруту «От Зои Космодемьянской до Родины-матери: дорогами 2-й гвардейской армии прорыва». Маршрут из Тамбова в Волгоград займёт 4 дня.

В Тамбове пройдет презентация книги адвоката Владимира Самородова 0 1 апреля в 15:00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина в краеведческом зале (4 этаж) состоится презентация книги прозы Владимира Самородова под названием «Этюды» (12+). Она является второй книгой автора.

Жители Тамбова не довольны реализацией программы «Дворы Тамбовщины» 0 В прошлом году по программе «Дворы Тамбовщины» должны были быть благоустроенны дворы по улицам Рылеева, Красноармейская и Тельмана/Набережной, Широкой. Однако, проведение работ затянулось и многие мероприятия, например, по установке малых архитектурных форм или по озеленению просто были не

В Тамбовской области ожидается аномально тёплая погода 0 На этих выходных в Тамбовской области нас ожидает очень теплая погода, так в субботу днем температура поднимется до 14 градусов тепла, а ночью не опуститься ниже 7 градусов.

Сегодня от отмечается день работников культуры 0 День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.

Глава города Рассказово досрочно ушел в отставку 0 Сегодня глава Рассказово Алексей Колмаков сложил свои полномочия, он руководил муниципалитетом с 2010 года. Стоит отметить, что Алексей Колмаков сложил полномочия досрочно, последний раз он был избран руководителем города в 2020 году.

Бывшая сотрудница птицефабрики отсудила компенсацию морального вреда 0 Тамбовский областной суд частично удовлетворил иск жительницы Токарёвского района к ОАО «Токарёвская птицефабрика», поддержав её требования в части компенсации морального вреда.

Максим Егоров поручил усилить антинаркотическую работу среди молодежи 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание антинаркотической комиссии, на которой рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в области и определены задачи по стабилизации наркотической обстановки в 2023 году.

Прокуратура защитила права многодетной семьи из Моршанска 0 Прокуратура г. Моршанска Тамбовской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери пятерых детей.

По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при оказании муниципальных услуг 0 Прокуратурой Знаменского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

От 25 до 55 тысяч рублей получили пострадавшие после посещения кафе 0 Суд удовлетворил исковые требования пострадавших в рамках присуждениям им компенсации за причиненный вред вследствие употребления некачественной продукции, изготовленной в одном из кафе города Рассказово.

Домкомы возмущены «благоустройством» по программе «Дворы Тамбовщины» 0 Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с председателями советов многоквартирных домов на пересечении улиц 3-й Линии и Широкая по вопросу реализации программы благоустройства «Дворы Тамбовщины».

По программе социальной газификации в Тамбовской области подано более 8,3 тыс. заявок 0 Вопросы социальной догазификации рассмотрели на заседании регионального штаба по газификации, которое прошло в Токаревке под председательством Главы Тамбовской области Максима Егорова.