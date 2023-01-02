Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы Комментариев: 0



Социальная поддержка ветеранов и реабилитация



1. 15 февраля 2022 г. семьям погибших в Афганистане, Чечне, Сирии, инвалидам выдали продовольственные наборы в количестве 57 штук на сумму более 40000 рублей.

2. Родители погибших воинов приняли поздравления с днем рождения и получили подарки (7 семей).

3. Оказана материальная помощь вдове умершего воина - интернационалиста.

4. 6 ветеранов войны в Афганистане направлены в санаторий Крыма "ТЭС - отель".

5. 2 ветерана посетили реабилитационный центр в г. Руза.







Патриотическое воспитание молодежи



1. Организовали и провели день вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняло участие 102 ветерана.

2. 28 мая организован и проведен День Пограничника. В мероприятии приняло участие 98 воинов - пограничников.

3. 2 августа более 150-ти студентов и ветеранов приняли участие в Дне ВДВ.

4. 13 ветеранов Афганистана и Чечни приняли участие в военно - патриотической игре "В зоне повышенного внимания".

5. Проведено соревнование по стрельбе среди ветеранов локальных войн в рамках военно- патриотической игры.

6. 4 воина организации совершили прыжки с парашютом вместе с участниками патриотического клуба "Юный десантник".

7. 12 ветеранов боевых действий участвовали в подготовке и проведении военно - патриотической игры "Одиночная подготовка воина - разведчика".

8. Проведен турнир по бильярду среди ветеранов и молодежи (приняли участие 11 ветеранов и 10 школьников и студентов).

9. Приняли участие в концерте, посвященном специальной военной операции в Украине.

10. Организовали автопробег в поддержку специальной военной операции в Украине. В автопробеге приняли участие более 100 автомобилей.

11. 9 мая в День Победы приняли участие в Параде Победы. Коробка из ветеранов Афганистана и Чечни насчитывала 52 человека.





Мемориальная работа



1. Обновлен мемориал погибших а Афганистане, Чечне и Сирии. Открыта скульптура воина.

2. Открыто 5 мемориальных досок погибшим мичуринцам при выполнении заданий в ходе специальной военной операции в Украине.

3. Продолжается работа по оборудованию комнаты "Боевой славы" по адресу Гоголевская 88а.

4. Подготовка к печати книги - памяти (5-е издание).

5. установлены 6 баннеров "Герои - мичуринцы" на улицах города.



Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.1. 15 февраля 2022 г. семьям погибших в Афганистане, Чечне, Сирии, инвалидам выдали продовольственные наборы в количестве 57 штук на сумму более 40000 рублей.2. Родители погибших воинов приняли поздравления с днем рождения и получили подарки (7 семей).3. Оказана материальная помощь вдове умершего воина - интернационалиста.4. 6 ветеранов войны в Афганистане направлены в санаторий Крыма "ТЭС - отель".5. 2 ветерана посетили реабилитационный центр в г. Руза.1. Организовали и провели день вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняло участие 102 ветерана.2. 28 мая организован и проведен День Пограничника. В мероприятии приняло участие 98 воинов - пограничников.3. 2 августа более 150-ти студентов и ветеранов приняли участие в Дне ВДВ.4. 13 ветеранов Афганистана и Чечни приняли участие в военно - патриотической игре "В зоне повышенного внимания".5. Проведено соревнование по стрельбе среди ветеранов локальных войн в рамках военно- патриотической игры.6. 4 воина организации совершили прыжки с парашютом вместе с участниками патриотического клуба "Юный десантник".7. 12 ветеранов боевых действий участвовали в подготовке и проведении военно - патриотической игры "Одиночная подготовка воина - разведчика".8. Проведен турнир по бильярду среди ветеранов и молодежи (приняли участие 11 ветеранов и 10 школьников и студентов).9. Приняли участие в концерте, посвященном специальной военной операции в Украине.10. Организовали автопробег в поддержку специальной военной операции в Украине. В автопробеге приняли участие более 100 автомобилей.11. 9 мая в День Победы приняли участие в Параде Победы. Коробка из ветеранов Афганистана и Чечни насчитывала 52 человека.1. Обновлен мемориал погибших а Афганистане, Чечне и Сирии. Открыта скульптура воина.2. Открыто 5 мемориальных досок погибшим мичуринцам при выполнении заданий в ходе специальной военной операции в Украине.3. Продолжается работа по оборудованию комнаты "Боевой славы" по адресу Гоголевская 88а.4. Подготовка к печати книги - памяти (5-е издание).5. установлены 6 баннеров "Герои - мичуринцы" на улицах города.



