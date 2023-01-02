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Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы
Вчера, 08:02
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Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.
Социальная поддержка ветеранов и реабилитация
1. 15 февраля 2022 г. семьям погибших в Афганистане, Чечне, Сирии, инвалидам выдали продовольственные наборы в количестве 57 штук на сумму более 40000 рублей.
2. Родители погибших воинов приняли поздравления с днем рождения и получили подарки (7 семей).
3. Оказана материальная помощь вдове умершего воина - интернационалиста.
4. 6 ветеранов войны в Афганистане направлены в санаторий Крыма "ТЭС - отель".
5. 2 ветерана посетили реабилитационный центр в г. Руза.
Патриотическое воспитание молодежи
1. Организовали и провели день вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняло участие 102 ветерана.
2. 28 мая организован и проведен День Пограничника. В мероприятии приняло участие 98 воинов - пограничников.
3. 2 августа более 150-ти студентов и ветеранов приняли участие в Дне ВДВ.
4. 13 ветеранов Афганистана и Чечни приняли участие в военно - патриотической игре "В зоне повышенного внимания".
5. Проведено соревнование по стрельбе среди ветеранов локальных войн в рамках военно- патриотической игры.
6. 4 воина организации совершили прыжки с парашютом вместе с участниками патриотического клуба "Юный десантник".
7. 12 ветеранов боевых действий участвовали в подготовке и проведении военно - патриотической игры "Одиночная подготовка воина - разведчика".
8. Проведен турнир по бильярду среди ветеранов и молодежи (приняли участие 11 ветеранов и 10 школьников и студентов).
9. Приняли участие в концерте, посвященном специальной военной операции в Украине.
10. Организовали автопробег в поддержку специальной военной операции в Украине. В автопробеге приняли участие более 100 автомобилей.
11. 9 мая в День Победы приняли участие в Параде Победы. Коробка из ветеранов Афганистана и Чечни насчитывала 52 человека.
Мемориальная работа
1. Обновлен мемориал погибших а Афганистане, Чечне и Сирии. Открыта скульптура воина.
2. Открыто 5 мемориальных досок погибшим мичуринцам при выполнении заданий в ходе специальной военной операции в Украине.
3. Продолжается работа по оборудованию комнаты "Боевой славы" по адресу Гоголевская 88а.
4. Подготовка к печати книги - памяти (5-е издание).
5. установлены 6 баннеров "Герои - мичуринцы" на улицах города.
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