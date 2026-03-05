|
В регионе снова собирают поддержку для присвоения Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области»
Вчера, 15:45
Игоря Волкова вновь предлагают выдвинуть на звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Как стало известно «Вердикту», за 2025–2026 годы в регионе сформировали пакет обращений, который направляли руководству области и областной думы, а также в структуры Мичуринска.
Волков возглавляет мичуринское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» с конца 1990-х. Его биография связана с военной службой, включая Афганистан, а в мирное время — с ветеранской и военно-мемориальной работой в Мичуринске и округе.
По данным «Вердикта», инициативу поддержали несколько организаций разного уровня. В перечне упоминаются ветеранские объединения, общественные структуры, военно-спортивные организации, а также решения и протоколы, фиксирующие поддержку выдвижения.
Отдельно в документах делают акцент на практической работе, которую инициаторы связывают с именем Волкова. В «Вердикте» перечисляют проекты по увековечиванию памяти и патриотическому воспитанию — от мемориальных объектов до регулярных мероприятий со школьниками и студентами.
В 2026 году пакет пополнили новые ходатайства, в том числе от образовательных учреждений Мичуринска. Кроме того, как следует из приложений, поддержку выражал и учёный совет МичГАУ. Ряд документов также содержит отзывы и подписи в поддержку кандидатуры.
