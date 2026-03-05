Учредителя «Завком-Инжиниринга» будут судить по делу о мошенничестве на 31 млн рублей и незаконных валютных операциях 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя местного предприятия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Материалы направлены в Ленинский районный суд Тамбова. По версии следствия, в 2024

В регионе снова собирают поддержку для присвоения Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» 0 Игоря Волкова вновь предлагают выдвинуть на звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Как стало известно «Вердикту», за 2025–2026 годы в регионе сформировали пакет обращений, который направляли руководству области и областной думы, а также в структуры Мичуринска. Волков возглавляет

В Рассказове определили подрядчика для благоустройства пляжа за 14 млн рублей 0 Рассказовцам обещают новую зону отдыха у реки, но не в этом купальном сезоне. Благоустройство пляжа на Лесном Тамбове в юго-западной части города должно завершиться до 1 октября 2026 года, поэтому пользоваться обновлённой площадкой в полном объёме жители смогут, скорее всего, только летом 2027-го.

Экс-замруководителя «Цнинской шлюзовой системы» пойдёт под суд за ущерб бюджету в 55 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в Ленинский районный суд Тамбова уголовное дело о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цна. Фигурантом стал бывший заместитель руководителя филиала «Цнинская шлюзовая система»

Тамбовский подрядчик «Тамбовводтранс» продаёт бизнес за 450 млн рублей 0 ОАО «Тамбовводтранс», работающая в строительстве объектов энергетической и водной инфраструктуры, выставило бизнес на торги по цене 450 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на данные открытой торговой площадки. На продажу выставлен действующий инженерно-строительный

В посёлке Строитель скорую к пациенту с больным сердцем ждали больше двух часов 0 В деловое издание «Вердикт» обратилась жительница Тамбовской области Ксения Чижевская. Она рассказала, что в посёлке Строитель городского округа Тамбов скорую медицинскую помощь ждали более двух часов при симптомах, которые семья сочла жизнеугрожающими. По словам заявительницы, при вызове она

В Тамбовской области запустили программу поддержки семьи вместе с Wildberries и Russ 0 В Тамбовской области запускают программу поддержки семьи, материнства и детства совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ. О старте проекта сообщил глава региона Евгений Первышов, уточнив, что инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». По словам Первышова, идею обсуждали с

Жителя Тамбовской области заподозрили в финансировании экстремистской деятельности 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. О ходе материалов сообщило региональное управление ФСБ. По информации ведомства, гражданин России 1993 года рождения, находясь на территории области, перевёл деньги через банковское онлайн-приложение на

В Тамбовской области насчитали 7 тысяч безработных по методике МОТ 0 Уровень общей безработицы в Тамбовской области по методологии Международной организации труда в четвёртом квартале 2025 года составил 1,4%, следует из данных Тамбовстата. В рабочую силу (15 лет и старше) включили 484,3 тыс. человек: занятыми признаны 477,3 тыс. (98,6%), безработными — 7 тыс.

В Тамбове объявили итоги торгов по безнадзорным животным 0 В Тамбове подвели итоги закупки услуг по отлову и содержанию бездомных собак. Победителем стала индивидуальный предприниматель Любовь Яшунина. Она оказалась единственным участником электронного аукциона и предложила цену, равную начальной: 8,5 млн рублей. Договор рассчитан до 1 сентября 2026 года

В Моршанском округе школьники встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС 0 В Устьинском филиале Устьинской школы имени Барабанщикова прошла встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет», который реализует региональная общественная организация инвалидов

В Тамбове за круглым столом обсудили, как защитить молодёжь от экстремизма 0 В региональном офисе Ассамблеи народов России состоялся круглый стол «Мы выбираем мир: о профилактике экстремизма среди молодёжи». Встреча прошла в рамках проекта «Мы дружим. Межнациональное единство на Тамбовской земле», который реализует АНО «Литературный Тамбов» при поддержке правительства

В суд направлено дело о ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик 0 В Тамбове прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в декабре прошлого года и унесшем жизнь ребёнка. По данным следствия, 23 декабря 2025 года 52-летний водитель служебного автомобиля «Тойота Камри» при съезде с улицы Тулиновской на

Налоговая заявила почти полмиллиарда рублей к банкроту «Автодор-Тамбов» 0 Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов ООО «Автодор-Тамбов» долг перед ФНС России на 459,7 млн рублей. Как сообщил конкурсный управляющий, из этой суммы 279,8 млн рублей — основной долг, более 102 млн — пени и 77 млн — штрафы. Ранее в реестр уже внесли ещё 207,8

Суд обязал «Токаревскую птицефабрику» выплатить более 105 млн рублей за поставленное зерно 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал ОАО «Токаревская птицефабрика» выплатить АО «Октябрьское» более 105 млн рублей долга и пеней по договору поставки зерна. Согласно материалам дела, договор был заключён в марте 2024 года. Поставщик передал покупателю зерновые и масличные культуры, однако

Областная Дума перераспределила миллиард рублей и избрала первого вице-спикера 0 Тамбовская областная Дума на очередном заседании внесла изменения в бюджет региона и провела тайные выборы первого заместителя председателя парламента. Глава области Евгений Первышов предложил увеличить расходы 2026 года на 1 млрд 031 млн рублей — это остатки средств, сложившиеся на начало года.

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений 0 В МБОУ Стаевская СОШ состоялась военно-патриотическая программа «Героями ставшие…», посвящённая выпускникам школы — участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы» 0 В музее «Боевой Славы» Мичуринска прошла очередная встреча членов местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» с молодёжью. На этот раз гостями стали учащиеся 9-х классов школы № 18. Со

В Тамбовской области сократили время продажи алкоголя 0 С 1 марта в Тамбовской области изменится режим продажи алкоголя в магазинах. Купить спиртное можно будет с 10 утра до 22 часов. Ранее продажа была разрешена с 8:00 до 23:00. Решение о сокращении «окна» депутаты областной Думы приняли ещё в ноябре прошлого года. С инициативой выступил депутат

«Токарёвскую птицефабрику» могут признать банкротом по заявлению оренбургского поставщика 0 Оренбургское ООО «ГК „Бизнес Партнёр“» уведомило о намерении подать заявление о банкротстве ОАО «Токарёвская птицефабрика». Обращение в суд возможно через 15 дней после публикации сообщения в официальном реестре. Ранее эта же компания взыскала с птицефабрики более 64 млн рублей долга по договору