Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ Комментариев: 0



По словам ветеранов, с приходом нового руководства университета внимание к патриотическому воспитанию значительно сократилось. Взаимодействие с молодежью при участии ветеранов практически прекратилось, а контакты университета с общественными деятелями фактически сошла на нет.



В частности, ветераны жалуются, что их не приглашают на важные мероприятия и встречи со студентами. Кроме того, университет не проявляет активности и в случае, когда сами ветераны приглашают на памятные мероприятия, включая церемонии возложения венков к мемориалам погибших в боевых действиях. Так, на церемонию возложения венков и цветов к мемориалу погибших в локальных конфликтах в честь 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана 15 февраля никто из руководства вуза не явился.



Сниженный интерес учреждения к памяти воинов отмечается также по отношению к Великой Отечественной войне. Даже два участника боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, работающие в аграрном университете, не получают должного внимания и не приглашаются на соответствующие мероприятия.



Ветераны считают, что в условиях проведения специальной военной операции необходимо усилить военный аспект в патриотическом воспитании молодежи, однако в данном случае наблюдается обратная тенденция. Обращения к руководству университета, по их словам, не принесли никаких результатов.



Фото: wikimapia.org Представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» из Мичуринска обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, с просьбой пересмотреть подход МичГАУ к сотрудничеству с ветеранами боевых действий и скорректировать вектор военно-патриотического воспитания.По словам ветеранов, с приходом нового руководства университета внимание к патриотическому воспитанию значительно сократилось. Взаимодействие с молодежью при участии ветеранов практически прекратилось, а контакты университета с общественными деятелями фактически сошла на нет.В частности, ветераны жалуются, что их не приглашают на важные мероприятия и встречи со студентами. Кроме того, университет не проявляет активности и в случае, когда сами ветераны приглашают на памятные мероприятия, включая церемонии возложения венков к мемориалам погибших в боевых действиях. Так, на церемонию возложения венков и цветов к мемориалу погибших в локальных конфликтах в честь 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана 15 февраля никто из руководства вуза не явился.Сниженный интерес учреждения к памяти воинов отмечается также по отношению к Великой Отечественной войне. Даже два участника боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, работающие в аграрном университете, не получают должного внимания и не приглашаются на соответствующие мероприятия.Ветераны считают, что в условиях проведения специальной военной операции необходимо усилить военный аспект в патриотическом воспитании молодежи, однако в данном случае наблюдается обратная тенденция. Обращения к руководству университета, по их словам, не принесли никаких результатов.Фото: wikimapia.org



