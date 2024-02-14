Пресс – конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 0 В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась пресс - конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организатором мероприятия выступил председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Арбитражный суд Тамбовской области сохранил лицензию для спиртзавода АО «Амбер Талвис» 0 После проведения проверки Генпрокуратурой возник вопрос о лишении лицензии АО «Амбер Талвис» на производство алкоголя. Однако арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск Росалкогольтабакконтроля о лишении лицензии.

Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает поддерживать солдат в зоне СВО 0 С момента начала специальной военной операции на Украине прошло уже почти 2 года. Вся страна старается помочь нашим бойцам, собирая гуманитарную помощь и отправляя ее в зону боевых действий. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области остаётся стабильной 0 Согласно информации от регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Тамбовской области остается стабильной.

В сети появился разговор министра Минздрава Тамбовской области с сотрудниками ГИБДД 0 Согласно информации из телеграм-канала Mash, разговор главы Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова, с сотрудниками ГИБДД был опубликован в Сети.

Жители Тамбовской области жалуются на снег и гололед 0 Поистине сложная ситуация складывается в городе Тамбове и в других муниципалитетах в связи с гололедом и то, что городские службы не принимают действенных мер по решению проблемы.

В Моршанске прошел турнир по волейболу с участием ветеранов - афганцев 0 В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в г. Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир с участием ветеранов – афганцев. В этом году на соревнования приехали четыре команды из Мичуринска Тамбова, Рассказова и Моршанска. К собравшимся обратились: глава города А.В.

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове 0 В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в

«Русагро» ожидают новые иски по возмещению ущерба окружающей среде 0 Прокуроры Знаменского и Жердевского районов Тамбовской области были поручены изучить возможность подачи исков о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде компаниями из группы «Русагро». Об этом было объявлено после заседания межведомственной рабочей группы по соблюдению экологической

Жителей Тамбовской области приглашают присоединиться к проекту «Расскажи миру о своей Родине» 0 Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба

В Покрово-Пригородном в Тамбове столкнулись сразу три автомобиля 0 На западе Тамбова произошло столкновение трёх автомобилей в районе села Покрово-Пригородного.

МЧС предупредило жителей области о тумане 0 В ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Туманная погода сохранится также ночью и завтра утром.

На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина 0 Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает

В Тамбове простились с командиром ИЛ-76 0 В Тамбове прощались с командиром сбитого под Белгородом ИЛ-76, Станиславом Беззубкиным. Об этом сообщает "Новый век". Последний полет пилот совершил 24 января. Самолет был сбит зенитной ракетой противовоздушного комплекса ВСУ в Белгородской области. Пилоты, рискуя своей жизнью, увели самолет от

Банковские вклады жителей области выросли на 20,4% 0 По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Администрацию Тамбова обязали провести инженерную инфраструктуру для семей, которыми выделили землю 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.

Тамбовская делегация приняла участие во втором Дне экологии 0 8 февраля на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, «Тамбовская сетевая компания» активно участвовала во втором Дне экологии, в рамках международной выставки-форума «Россия». Неотъемлемой частью участия компании стали презентации экологических проектов, реализуемых в

Мосты через Цну в Тамбове находятся в предаварийном состоянии 0 Прокуратурой Ленинского района Тамбова была проведена проверка по исполнению федерального законодательства, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности администрации областного центра.

В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьев 0 В этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает

В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами 0 Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.