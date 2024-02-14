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Пресс – конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
Сегодня, 11:48
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В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась пресс - конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организатором мероприятия выступил председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков.
В конференции приняли участие представители средств массовой информации г. Мичуринска и Мичуринского МО.
Игорь Иванович рассказал об организации, которая существует уже более двух десятков лет. За это время была проделана огромная с молодежью и жителями города и округа. В настоящее время ММО ТО ООО «РСВА» работает по следующим направлениям:
1. военно – патриотическая работа – встречи со школьниками и студентами, организация и проведение патриотических мероприятий, помощь военнослужащим СВО;
2. военно – мемориальная работа – открытие мемориальных досок погибшим воинам (было открыто 42 доски и в ближайшее время планируется открыть еще 3);
3. социальная работа – поздравление матерей, вручение подарков, продуктовых наборов, приобретение предметов быта, помощь в решении различных вопросов;
4. издательская деятельность – выпуск книг и календарей.
На конференции присутствовали члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветераны войн в Афганистане и Чечне – В.М. Воротников и С.Г. Пальчик. Они поделились своим боевым прошлым, рассказали о своей деятельности в организации и своих дальнейших планах.
Планируется, что проведение подобных мероприятий станет доброй традицией.
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