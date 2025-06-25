«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной Комментариев: 0



Церемония собрала вместе родственников героя, представителей городской власти, ветеранов и всех неравнодушных, кто пожелал почтить память Шолмова. Артём Александров, возглавляющий фракцию КПРФ в Тамбовской городской Думе и сыгравший ключевую роль в реализации проекта, отметил: «Мы долго шли к этому дню. Сегодня это не просто событие — это часть истории нашего города».



Дата открытия мемориала была выбрана символически: именно 25 июня 1941 года, спустя всего трое суток после начала войны, Шолмов подал в военкомат заявление с просьбой отправить его на фронт. В нём он выразил твёрдую решимость защищать завоевания Октябрьской революции и сражаться там, где уже шли кровопролитные бои.



Свои первые шаги на поле брани он сделал в составе добровольческого коммунистического батальона, а боевое крещение получил 27 июля под Смоленском. За годы войны Владимир Павлович был ранен четыре раза, но неизменно возвращался в строй, чтобы продолжать борьбу.



Командуя 1-м батальоном 73-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии, Шолмов прославился своей храбростью, умением вести бой и искренней заботой о солдатах. Именно за это подчинённые сравнивали его с легендарным Александром Невским. В сражениях он громил врага на той же земле, где когда-то князь защищал Русь от захватчиков.



Майор Шолмов погиб 1 августа 1944 года в бою за освобождение деревни Лавры в Псковской области, возглавляя атаку на позиции противника.



Во время церемонии открытия мемориала выступил его сын, полковник в отставке Олег Шолмов. Его проникновенные слова вызвали отклик у всех присутствующих. Также к участникам обратился Игорь Николаев — почётный гражданин города и области, подчеркнувший, как важно хранить память о таких людях и рассказывать о них следующим поколениям.



Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске и общей фотографией. Теперь имя Владимира Шолмова будет напоминать прохожим, что подвиг его жизни достоин вечной благодарности. 25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где офицер проживал перед отправкой на фронт.Церемония собрала вместе родственников героя, представителей городской власти, ветеранов и всех неравнодушных, кто пожелал почтить память Шолмова. Артём Александров, возглавляющий фракцию КПРФ в Тамбовской городской Думе и сыгравший ключевую роль в реализации проекта, отметил: «Мы долго шли к этому дню. Сегодня это не просто событие — это часть истории нашего города».Дата открытия мемориала была выбрана символически: именно 25 июня 1941 года, спустя всего трое суток после начала войны, Шолмов подал в военкомат заявление с просьбой отправить его на фронт. В нём он выразил твёрдую решимость защищать завоевания Октябрьской революции и сражаться там, где уже шли кровопролитные бои.Свои первые шаги на поле брани он сделал в составе добровольческого коммунистического батальона, а боевое крещение получил 27 июля под Смоленском. За годы войны Владимир Павлович был ранен четыре раза, но неизменно возвращался в строй, чтобы продолжать борьбу.Командуя 1-м батальоном 73-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии, Шолмов прославился своей храбростью, умением вести бой и искренней заботой о солдатах. Именно за это подчинённые сравнивали его с легендарным Александром Невским. В сражениях он громил врага на той же земле, где когда-то князь защищал Русь от захватчиков.Майор Шолмов погиб 1 августа 1944 года в бою за освобождение деревни Лавры в Псковской области, возглавляя атаку на позиции противника.Во время церемонии открытия мемориала выступил его сын, полковник в отставке Олег Шолмов. Его проникновенные слова вызвали отклик у всех присутствующих. Также к участникам обратился Игорь Николаев — почётный гражданин города и области, подчеркнувший, как важно хранить память о таких людях и рассказывать о них следующим поколениям.Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске и общей фотографией. Теперь имя Владимира Шолмова будет напоминать прохожим, что подвиг его жизни достоин вечной благодарности.



