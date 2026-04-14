Суд вернул дело против полицейских в Токарёвском округе прокурору
Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.
По данным следствия, они могли избивать иностранных работников и требовать у них часть заработанных денег.
Однако суд не стал рассматривать дело по существу. Причиной стали нарушения при составлении обвинительного заключения, которые не позволяют вынести законное решение.
Уголовное дело поступило в суд в начале апреля, первое заседание прошло 13 апреля, после чего материалы были возвращены прокурору для доработки.
Ранее в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они могли избивать иностранных
