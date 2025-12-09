|
СКР расследует дело о превышении полномочий при капитальном ремонте школьного филиала в Бондарском округе
Вчера, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации государственного контракта на капитальный ремонт здания филиала школы в селе Верхнее Нащекино Бондарского округа. Речь идёт о признаках преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
По данным следствия, подрядчик — московское ООО «Химресурс» — должен был провести капремонт школьного здания. Но, несмотря на то что компания фактически не приступила к основной части работ, в апреле 2024 года заказчик перечислил подрядчику аванс более 25 миллионов рублей. Это противоречило условиям контракта.
Как отмечают в СУ СКР, работы так и не были выполнены, а необоснованно выплаченный аванс подрядчик не вернул, что привело к ущербу для бюджетной системы. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг должностных лиц, причастных к нарушению.
Контракт с «Химресурсом» заключили в августе 2023 года. Компания должна была начать работы в январе 2024-го и завершить их летом 2025 года. Стоимость контракта составляла 90 млн рублей, из которых подрядчик получил 43,7 млн. Уже 24 июня 2024 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Тем временем в Арбитражном суде Москвы рассматривалось дело о банкротстве компании, в отношении которой была введена процедура наблюдения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.