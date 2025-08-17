|
Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.
В иск включены два аванса по 19,5 млн рублей, перечисленные подрядчику, а также неустойки в размере 8,7 млн рублей за ненадлежащее исполнение контракта. Речь идёт о проектировании и строительстве двух трёхэтажных жилых домов в Кирсанове.
Госконтракт на сумму 64,9 млн рублей был заключён в августе 2024 года. Согласно условиям, до 13 декабря подрядчик должен был завершить проектирование и приступить к строительству, однако фактически работы так и не начались. В июне 2025 года министерство расторгло контракт в одностороннем порядке.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Гражданспецстрой» зарегистрировано в Москве в 2022 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем и генеральным директором выступает Владимир Купцов. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей. В 2024 году фирма получила выручку в размере 196 млн рублей при чистой прибыли 9,9 млн рублей и заключила три госконтракта на общую сумму свыше 200 млн рублей.
