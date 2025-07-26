Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев Комментариев: 0



Такие новости из Балтийского моря отзываются эхом и в глубине страны. В Тамбове, далёком от морских просторов, День ВМФ отмечают не меньше сердцем, ведь здесь живёт собственный герой Северного флота — Василий Фёдорович Дергачев. Родившийся 13 апреля 1924 года в селе Карели Моршанского района, он в восемнадцать лет ушёл на фронт и оказался на торпедных катерах полярных морей. Арктические рейды, ледяные брызги и ночные атаки стали его школой мужества. За выдающуюся службу молодой матрос получил редкий в те годы отпуск, но, показав истинное братство моряков, вернулся к боевым товарищам раньше срока. Домой он пришёл лишь в 1947‑м, уже с медалью Жукова на груди.



С войной закончилась его морская эпопея, но не служение родине. В мирные десятилетия Василий Фёдорович охранял железную дорогу — ещё один «артерийный фронт» страны — проработав в военизированной охране тринадцать лет. Здесь же, в Тамбове, он встретил труженицу тыла Пелагею Ивановну, вместе они воспитали троих детей, став примером тихого семейного подвига.



И сегодня, когда моряки принимают поздравления, тамбовчане гордятся, что среди них живёт человек, олицетворяющий историю флота и победы. 11 апреля нынешнего года решением городской Думы Василию Фёдоровичу вручено удостоверение № 32 «Почётный гражданин города Тамбова». Зелёно‑сине‑золотая звезда нагрудного знака сияет не ярче того уважения, которое горожане выражают своему земляку — человеку, доказавшему, что настоящая морская отвага не знает расстояний до океана.



Пока в Кронштадте грохочут салюты, в Тамбове звучат аплодисменты: праздник Военно‑морского флота — это не только парады судов, но и честь людям, сохранившим для страны мирную воду и мирное небо. И среди этих людей — наш Василий Фёдорович Дергачев, живое напоминание, что герои флота могут встречать рассвет далеко от берега, но их судьбы навсегда соединены с историей России.



Сегодня, в День Военно‑морского флота России, когда вся страна снова вспоминает о героизме моряков и грохоте салютов над водой, главные торжества в 2025‑м впервые перенесены из Санкт‑Петербурга в Кронштадт. По Неве в этом году военные корабли не пройдут — решение об отмене парада в северной столице принято заранее, но праздник не стал тише: корабельные сирены звучат на рейде Кронштадта, а небо режут белые следы морской авиации.Такие новости из Балтийского моря отзываются эхом и в глубине страны. В Тамбове, далёком от морских просторов, День ВМФ отмечают не меньше сердцем, ведь здесь живёт собственный герой Северного флота — Василий Фёдорович Дергачев. Родившийся 13 апреля 1924 года в селе Карели Моршанского района, он в восемнадцать лет ушёл на фронт и оказался на торпедных катерах полярных морей. Арктические рейды, ледяные брызги и ночные атаки стали его школой мужества. За выдающуюся службу молодой матрос получил редкий в те годы отпуск, но, показав истинное братство моряков, вернулся к боевым товарищам раньше срока. Домой он пришёл лишь в 1947‑м, уже с медалью Жукова на груди. С войной закончилась его морская эпопея, но не служение родине. В мирные десятилетия Василий Фёдорович охранял железную дорогу — ещё один «артерийный фронт» страны — проработав в военизированной охране тринадцать лет. Здесь же, в Тамбове, он встретил труженицу тыла Пелагею Ивановну, вместе они воспитали троих детей, став примером тихого семейного подвига.И сегодня, когда моряки принимают поздравления, тамбовчане гордятся, что среди них живёт человек, олицетворяющий историю флота и победы. 11 апреля нынешнего года решением городской Думы Василию Фёдоровичу вручено удостоверение № 32 «Почётный гражданин города Тамбова». Зелёно‑сине‑золотая звезда нагрудного знака сияет не ярче того уважения, которое горожане выражают своему земляку — человеку, доказавшему, что настоящая морская отвага не знает расстояний до океана. Пока в Кронштадте грохочут салюты, в Тамбове звучат аплодисменты: праздник Военно‑морского флота — это не только парады судов, но и честь людям, сохранившим для страны мирную воду и мирное небо. И среди этих людей — наш Василий Фёдорович Дергачев, живое напоминание, что герои флота могут встречать рассвет далеко от берега, но их судьбы навсегда соединены с историей России.



