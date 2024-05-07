Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет Комментариев: 0



Вся его долгая жизнь является примером честного труда и верности Родине. Родившись в 1924 году в селе Карели Моршанского района Тамбовской области, он был призван на фронт в 1942 году, едва ему исполнилось 18 лет. Василий служил на Северном флоте в качестве командора-зенитчика, конвоируя корабли союзников. Тяжелые условия службы, холод и непогода, были испытанием для многих.



За выдающуюся службу Василию Фёдоровичу был предоставлен отпуск, что в условиях войны было редкостью. Однако его преданность боевым товарищам побудила его вернуться в строй, отказавшись от части отпуска.



Вернувшись домой в 1947 году с медалью Жукова, Василий Фёдорович встретил свою будущую жену Пелагею Ивановну, труженицу тыла, передовицу Моршанской суконной фабрики. Их совместная жизнь принесла троим детям радость и счастье.



Всю свою жизнь Василий Фёдорович работал плотником, строя дома. Сегодня он живет в Тамбове у своей младшей дочери.



Редакция нашего издания искренне поздравляет Василия Фёдоровича с Днём Великой Победы, желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы подвиг его и подвиги всех верных сынов нашей Родины никогда не забывались.



Фото: администрация города Тамбова Сегодня, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем ветеранов, чьи деяния и жизненный путь наполнены героизмом и преданностью Родине. В Тамбове живут ветераны, прошедшие через тяготы войны, и среди них Василий Фёдорович Дергачёв, который встречает 79-ю годовщину Великой Победы в возрасте 99 лет. В этом году ему исполняется 100 лет.Вся его долгая жизнь является примером честного труда и верности Родине. Родившись в 1924 году в селе Карели Моршанского района Тамбовской области, он был призван на фронт в 1942 году, едва ему исполнилось 18 лет. Василий служил на Северном флоте в качестве командора-зенитчика, конвоируя корабли союзников. Тяжелые условия службы, холод и непогода, были испытанием для многих.За выдающуюся службу Василию Фёдоровичу был предоставлен отпуск, что в условиях войны было редкостью. Однако его преданность боевым товарищам побудила его вернуться в строй, отказавшись от части отпуска.Вернувшись домой в 1947 году с медалью Жукова, Василий Фёдорович встретил свою будущую жену Пелагею Ивановну, труженицу тыла, передовицу Моршанской суконной фабрики. Их совместная жизнь принесла троим детям радость и счастье.Всю свою жизнь Василий Фёдорович работал плотником, строя дома. Сегодня он живет в Тамбове у своей младшей дочери.Редакция нашего издания искренне поздравляет Василия Фёдоровича с Днём Великой Победы, желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы подвиг его и подвиги всех верных сынов нашей Родины никогда не забывались.Фото: администрация города Тамбова



