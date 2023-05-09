Подвиг любви к Родине — урок жизни от 99-летнего ветерана Василия Дергачёва Комментариев: 0



Дергачёв Василий Фёдорович родился 13 апреля 1924 года в селе Карели Моршанского района Тамбовской области в семье плотника. В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, юноша был призван на фронт и попал на Северный флот. Служил на торпедных катерах в холодных северных морях. Теперь нам даже представить сложно, что пришлось пережить совсем ещё юным защитникам нашего Отечества в те годы. Служба осложнялась невероятно суровыми погодными условиями. Волны обдавали водой с ног до головы, и матросы на морозе буквально превращались в ледышки. Неудивительно, что они не раз попадали в госпиталь с температурой 40.



У немцев были выгодные позиции на сопках, хорошо оборудованные блиндажи, с которых они постоянно вели обстрел. Главной задачей советских катеров было сопровождение кораблей союзников. Наши катера встречали американские суда около Норвегии и создавали конвой. Однако, несмотря на такие меры, из 35 кораблей до цели дошли только 11.



Командование с пониманием относилось к молодым матросам, видя, как они самоотверженно несли службу. Непосредственный командир Василия Фёдоровича отпустил его в отпуск, чтобы попасть домой, пришлось пробираться через полстраны. По прошествии 17 дней, хотя срок отпуска ещё не вышел, матрос Дергачёв вернулся в часть. Он стремился попасть обратно, на то же судно, и ему это удалось.



Война закончилась в мае 1945 года, но не для всех закончилась служба. Домой Василий Фёдорович пришёл в 1947 году. Через два года он женился. У молодой пары родились трое детей: две дочери и сын. Работал в Моршанске, он по строительству, жена — на суконной фабрике. Последним местом работы перед выходом на пенсию была военизированная охрана на железной дороге, в которой он проработал 13 лет. В связи с болезнью жены, был вынужден переехать в Тамбов к детям.



Василий Фёдорович оставил много рассказов о своём детстве и воспоминаний о войне, которые, возможно, однажды будут опубликованы. Ветеранов Великой Отечественной войны в живых в Тамбове осталось уже совсем немного. Одному из них в этом году исполнится 99 лет. «Наша цель дожить до ста», — шутит дочь ветерана Лидия Васильевна.Дергачёв Василий Фёдорович родился 13 апреля 1924 года в селе Карели Моршанского района Тамбовской области в семье плотника. В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, юноша был призван на фронт и попал на Северный флот. Служил на торпедных катерах в холодных северных морях. Теперь нам даже представить сложно, что пришлось пережить совсем ещё юным защитникам нашего Отечества в те годы. Служба осложнялась невероятно суровыми погодными условиями. Волны обдавали водой с ног до головы, и матросы на морозе буквально превращались в ледышки. Неудивительно, что они не раз попадали в госпиталь с температурой 40.У немцев были выгодные позиции на сопках, хорошо оборудованные блиндажи, с которых они постоянно вели обстрел. Главной задачей советских катеров было сопровождение кораблей союзников. Наши катера встречали американские суда около Норвегии и создавали конвой. Однако, несмотря на такие меры, из 35 кораблей до цели дошли только 11.Командование с пониманием относилось к молодым матросам, видя, как они самоотверженно несли службу. Непосредственный командир Василия Фёдоровича отпустил его в отпуск, чтобы попасть домой, пришлось пробираться через полстраны. По прошествии 17 дней, хотя срок отпуска ещё не вышел, матрос Дергачёв вернулся в часть. Он стремился попасть обратно, на то же судно, и ему это удалось.Война закончилась в мае 1945 года, но не для всех закончилась служба. Домой Василий Фёдорович пришёл в 1947 году. Через два года он женился. У молодой пары родились трое детей: две дочери и сын. Работал в Моршанске, он по строительству, жена — на суконной фабрике. Последним местом работы перед выходом на пенсию была военизированная охрана на железной дороге, в которой он проработал 13 лет. В связи с болезнью жены, был вынужден переехать в Тамбов к детям.Василий Фёдорович оставил много рассказов о своём детстве и воспоминаний о войне, которые, возможно, однажды будут опубликованы.



