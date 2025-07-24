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В Тамбовской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей
Вчера, 11:40
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С начала текущего сезона в медицинские учреждения Тамбовской области с жалобами на укусы клещей обратились 3 625 человек, включая 1 105 детей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 1 794 обращения, из них 484 — среди несовершеннолетних.
Всем обратившимся своевременно оказана медицинская помощь: проведена экстренная профилактика возможных инфекций, организовано последующее наблюдение. Особое внимание уделяется риску клещевых инфекций. На данный момент в области выявлено 8 случаев клещевого боррелиоза — это в четыре раза больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано лишь два случая.
Анализ мест присасывания клещей показал, что большинство инцидентов происходит в непосредственной близости от жилья. Так, 36,9% укусов зафиксированы на территории частных домовладений и приусадебных участков, 25,4% — в природных биотопах (леса, луга, у водоёмов), 23,8% — в границах населённых пунктов, 9% — на дачах и 1,5% — при посещении кладбищ.
На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ведётся экспресс-диагностика клещей, снятых с людей и отловленных в природной среде. С начала сезона исследовано 2 905 особей, из которых 2 826 были сняты с пострадавших. В 574 случаях выявлены возбудители инфекций: в 455 — боррелиоз, в 117 — гранулоцитарный анаплазмоз, в 2 — моноцитарный эрлихиоз.
Хотя Тамбовская область официально не относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, опасность заражения сохраняется при поездках в другие регионы страны. Вакцинация для выезжающих в эпидемически неблагополучные зоны проводится на базе Городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать меры индивидуальной защиты — использовать репелленты, надевать закрытую одежду при посещении природных зон и регулярно проводить осмотры кожи и одежды после прогулок. Своевременные меры профилактики остаются главным способом защитить себя от опасных инфекций.
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