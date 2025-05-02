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В Тамбовской области зафиксирован резкий рост обращений по укусам клещей — пострадали более 640 человек
Сегодня, 09:39
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С начала сезона активности клещей в Тамбовской области уже 642 человека обратились за медицинской помощью после укусов, из них 206 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели почти вдвое превышают данные за аналогичный период 2024 года, когда было зарегистрировано 331 пострадавший.
Как уточняют специалисты, более половины укусов (55,8%) произошли на территории домовладений и приусадебных участков, ещё почти треть — в природных биотопах. Отдельно отмечаются случаи на дачных участках, в населённых пунктах и на кладбищах, что подчёркивает необходимость обработки таких территорий.
Эпидемиологи напоминают, что клещи могут быть переносчиками опасных инфекций, включая клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, туляремию и эрлихиоз. В Центре гигиены и эпидемиологии уже исследовано 391 экземпляр клещей — в 48 выявлен боррелиоз, в 9 — анаплазмоз.
Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выходе на природу: выбирать закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно проводить осмотр тела. Особое внимание следует уделять безопасности детей и пожилых людей.
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