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Участились случаи нападения клещей на жителей области
Сегодня, 08:18
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С приходом весны в Тамбовской области активизировались клещи, которые являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия и моноцитарный эрлихиоз.
По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 16 мая в больницы обратилось 487 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 130 детей. Пострадавшим была организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение.
В 57,4% случаев укусы клещей произошли на территории домов и приусадебных участков, 22% – в лесах, на лугах и возле водоемов, 4,3% – на дачных участках, 2,5% – в черте населённых пунктов, и 6,8% – при посещении кладбищ. С апреля в местах массового пребывания населения проведены профилактические акарицидные мероприятия на площади 173,2 га.
В этом году было доставлено и исследовано 395 клещей, из которых 347 сняты с людей и 48 собраны в природных биотопах. В 85 случаях анализы показали положительные результаты на наличие инфекций.
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